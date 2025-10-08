DEBATT: Liten insats kan ge stor effekt för barnens läsförmåga

Högläsningen hemma minskar redan när barnen är fyra år. Men att tidigt och ofta närma sig läsning ger barn bättre möjligheter i livet. Fortsätt därför läsa högt för dina barn – och läs mycket själv, uppmanar Lärarstiftelsens generalsekreterare Malin Tufvesson.

Att läsa utvecklar fantasi, empati och förståelse för både sig själv och andra. Läsning är också en förutsättning för att fullt ut kunna vara delaktig i samhället och i demokratin. Ju fler som kan läsa bra, desto bättre är det därför både för varje individs möjligheter i livet och för samhällets utveckling.

För att barn ska bli goda läsare behöver läsningen börja redan när barnen är små. Det är avgörande att barn tidigt får en relation till böcker och att vuxna omkring dem visar att läsning spelar roll.

*

En ny rapport från Lärarstiftelsen visar också att åtta av tio föräldrar läser högt för sina barn dagligen eller flera gånger i veckan. Vanan är starkast hos föräldrar som själva läser ofta, har många böcker hemma eller högskoleutbildning.



Men redan när barnen fyller fyra minskar högläsningen. Bland nioåringar är det bara drygt hälften av barnen som ofta blir lästa för. Föräldrarna anger tidsbrist och trötthet som de största hindren för att de ska läsa mer för sina barn. Samtidigt anger en majoritet av föräldrarna att de vill läsa mer för barnen.



Som vuxen har du en nyckelroll. Barn gör inte som vi säger, utan som vi gör. Det bästa du som förälder kan göra är därför att läsa högt tillsammans med ditt barn – och att själv läsa. När du som vuxen läser signalerar du att läsning är värdefullt.

*

Här är tre tips för att få till mer läsning hemma:

Läs tillsammans med dina barn varje dag. En kort stund varje dag är bättre än långa stunder sällan.

Samtala om det lästa tillsammans. Prata om det ni läser, vad som händer i texten och vad barnet tänker om berättelsen.

Var en läsande förebild. Låt barnen se dig läsa böcker och tidningar.

Dagens barn växer upp i en tid av snabb förändring, men behovet av att kunna läsa, skriva och förstå är lika viktigt som tidigare. De flesta föräldrar vill läsa mer med sina barn – så låt disken vänta och unna dig en lässtund med barnen. På så sätt ger du dina barn en läsvänlig start på livet.



Malin Tufvesson,

generalsekreterare Lärarstiftelsen