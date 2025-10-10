Replik: S vill göra din vardag dyrare

Socialdemokraterna påstår att regeringens budget är ett bidrag till de rikaste. Det är en felaktig och förenklad bild. Budgetpropositionen för 2026 är en budget för hårt arbetande barnfamiljer som kämpar med matpriser och pensionärer som byggt landet.

När Socialdemokraterna regerade lämnade de efter sig en inflation som översteg tio procent, vilket urholkade hushållens ekonomi och drev upp kostnaderna. Trots varningar fortsatte de med en politik som gjorde vardagen dyrare, inte billigare. Det är rätt magstarkt att just detta parti nu anklagar Tidöpartierna för ekonomisk kortsiktighet.

Vi har tagit ansvar för att pressa tillbaka inflationen och ge människor verkliga lättnader. Matmomsen sänks från 12 till 6 procent, vilket ger en barnfamilj cirka 6 500 kronor mer per år. Elskatten sänks, barnomsorgsavgifterna minskar och jobbskatteavdraget förstärks. Pensionärer får lägre skatt och ett bidragstak införs så att det alltid lönar sig att arbeta.

*

Samtidigt ser vi tydliga resultat av våra tidigare budgetsatsningar: bensinpriserna har sjunkit till nivåer vi inte sett på flera år, under 14 kronor litern på vissa stationer[1]. Det är ingen slump, utan resultatet av en målmedveten politik för att hålla nere kostnaderna.

Kontrasten mot Socialdemokraternas tilltänkta regeringsunderlag kunde inte vara tydligare. I SVT:s 30 minuter sa Amanda Lindh rakt ut att det kommer bli dyrare att köra bil för de allra flesta om de rödgröna vinner valet. Inga protester från Socialdemokraterna. Inget avståndstagande. Bara tyst medhåll. Det är precis den typ av politik som väntar om de får bilda regering igen: nya skatter, dyrare bensin och högre kostnader för vanligt folk.

*

Vi väljer en annan väg: lägre skatter på mat och energi, investeringar i kärnkraft och landsbygd, den största skolreformen på 30 år, kortare vårdköer, språkkrav i äldreomsorgen, samt en migrationspolitik som prioriterar skattebetalarnas resurser. Vi satsar på en bättre, billigare och tryggare vardag, inte på symbolpolitik och dyrare bensin.

Skillnaden är tydlig: Socialdemokraterna vill göra vardagen dyrare för vanligt folk. Vi ser till att pengarna räcker längre genom sänkta kostnader, stärkt arbetslinje och en politik som bygger ett tryggare Sverige för alla.

Fotnot: [1] https://carup.se/bensinpriset-i-botten-tanka-for-1364-kr-liter/

Johnny Svedin riksdagsledamot (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Kalmar län