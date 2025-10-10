DEBATT: Moderaterna i Vimmerby säger NEJ till Vindkraft

Nej till vindkraft i Vimmerby Nyligen läste vi i medierna att Kinda kommun har valt att använda sitt veto mot den planerade vindkraftsparken utanför Horn, en anläggning som skulle ha varit synlig ända in i Vimmerby kommun, inklusive från platser så som Djursdala kyrka.

För många är detta beslut en lättnad. Samtidigt fortsätter planeringen för en enorm vindkraftspark i vår egen kommun, vid Locknevi. Det är ofrånkomligt att ett sådant omfattande projekt påverkar många människor. Vi inom Moderaterna i Vimmerby har stått tydliga i vår ståndpunkt: Vi vill att Vimmerby ska vara en vindkraftsfri kommun.

Vi kräver nu att majoriteten, bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet, klargör var de står i denna fråga. Vad kan invånarna förvänta sig? Om vi Moderater vinner valet är vårt svar entydigt: Vi kommer att använda det kommunala vetot för att säga nej till vindkraftsparker i vår kommun.

*

Vi sätter människorna främst – de som investerat i sina bostäder, sommarstugor eller de som njuter av naturen. Just nu ligger en känsla av osäkerhet över ett stort område, där människor frågar sig om de kommer kunna sälja sina hus och, i så fall, tillräckligt för att täcka lånen.

Det är inte rimligt att invånarna ska behöva leva i flera års ovisshet, utan möjlighet att göra nödvändiga investeringar i sina hem. Vi anser att det är vår plikt att ge tydliga svar till alla som känner oro. Om vi vinner valet, kommer vi att sätta stopp för planerna på vindkraft i Locknevi. Det är ett löfte för Vimmerbys framtid.

Moderaterna i Vimmerby kommun