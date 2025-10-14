DEBATT: Tillväxt byggs inte av skattesänkningar – utan av människor!

Moderaterna försöker återigen måla upp bilden av att Sverige står inför en ”skattechock” om Socialdemokraterna återtar regeringsmakten. Det är ett bekant mönster som åter igen är tillbaka.

Varje gång vi talar om att stärka välfärden och investera i människor, svarar högern med varningar om skattehöjningar. Men sanningen är att det inte är skatter som hotar Sveriges framtid. Det är bristen på samhällsinvesteringar.

Vi ser redan konsekvenserna. Vårdköerna växer, lärarbristen ökar och äldreomsorgen går på knäna. Samtidigt har Sverige under de senaste åren genomgått den största omfördelningen av resurser på decennier från gemensamt till privat. Skattesänkningar och privatiseringar har urholkat grunden för det som en gång gjorde Sverige starkt. tilliten till att samhället håller ihop.

*

Moderaterna talar gärna om tillväxt som lösningen på alla problem. Men tillväxt uppstår inte ur tomma ord om “framtidstro” den kräver investeringar i utbildning, forskning, vård och trygghet. Den kräver ett samhälle där människor vågar satsa, studera, starta företag och bilda familj. Därför att de vet att det finns en fungerande välfärd att luta sig mot. Det är just det Socialdemokraterna vill återuppbygga.

Högern hävdar att deras politik gynnar ”de hårt arbetande människorna”. Men i praktiken har den inneburit att vanliga löntagare fått betala priset. Genom högre räntor, ökade kostnader för el och mat, och en välfärd som inte längre räcker till. Samtidigt har de med störst tillgångar fått sänkta skatter på förmögenheter, arv och kapital. Det är inte rättvisa. det är klasspolitik!

*

Att bidra till det gemensamma är inte ett straff, det är en investering i framtiden. Vi socialdemokrater står för en annan väg. ett samhälle där alla bidrar efter förmåga och får efter behov. Ett samhälle där skatt inte är ett fult ord, utan ett uttryck för ansvar och solidaritet.

Det är så vi bygger ett starkt Sverige. Inte genom att skära ner, utan genom att hålla ihop.

Rasmus Nyberg, SSU Hultsfred

Hjalmar Karlsson, SSU Hultsfred