DEBATT: Glöm inte godset, glöm inte Kalmar län

När vi pratar om infrastrukturen i Kalmar län hamnar ofta resenärernas vardag i fokus, och med all rätt. Försenade tåg och slitna vägar måste åtgärdas. Invånarna i Kalmar län måste få bättre resmöjligheter. Men en lika avgörande fråga för länets framtid är godstransporterna.

Kalmar län är ett industrilän. Här produceras skogsprodukter, energi, industrivaror och mat som inte bara försörjer vår egen region utan som exporteras nationellt och internationellt. Skog, bioenergi, livsmedel och industriprodukter lämnar våra fabriker och hamnar varje dag. För att frigöra den fulla potentialen vårt län har krävs moderna, hållbara och effektiva transporter.

Våra hamnar i Kalmar, Oskarshamn, Västervik och Mönsterås är tillsammans portar ut. De hanterar allt från skogsprodukter och livsmedel till energi och färjetrafik. Hamnarna kompletterar varandra och är avgörande i att skapa ett robust och flexibelt transportnät. För ett län med starka basnäringar är fungerande hamnar inget tillval utan en grundförutsättning.

*

Vägnätet är nästa nyckel. E22 är pulsådern för industrins transporter, men vägen är hårt belastad och i behov av upprustning. Trafikverkets nykomna besked att satsningen på Gladhammar-Verkebäck utgår från nationell plan är ett dråpslag. Även våra riksvägar och landsvägar spelar avgörande roller. I vår regionala plan ingår satsningar på 37/47 Bockara-Århult -Oskarshamn samt 136 Isgärde-Rälla-Borgholm och i framtiden även riksvägar 35 Gamleby-Åtvidaberg och 23 Hultsfred-Vimmerby.

Järnvägen har samma centrala betydelse. Södra stambanan är redan överbelastad, och Stångådals- och Tjustbanan har pekats ut av Trafikverket som särskilt bristfälliga. Ska mer gods kunna flyttas från väg till järnväg krävs investeringar i kapacitet och tillförlitlighet.

*

Kalmar läns sammansättning förstärker behovet. Region Kalmar läns strategi för smart specialisering pekar ut bioinnovation som ett naturligt styrkeområde, där skog, trä, livsmedel, bioenergi och vattenresurser spelar huvudroller. Dessa sektorer skapar stora volymer gods som kräver robusta transporter. Vi är dessutom en av Sveriges främsta livsmedelsregioner. En fjärdedel av landets kyckling, en tiondel av mjölken och nästan all bönproduktion kommer härifrån. Den växande turismen och en framväxande e-hälsoregion gör behovet av både fysiska och digitala kommunikationer ännu större.

Regionalt tas ansvar för att driva på utvecklingen. I den regionala utvecklingsstrategin har vi pekat ut tre områden där hela länet kraftsamlar; goda och jämlika livsvillkor, hållbara och attraktiva livsmiljöer samt konkurrenskraft och ett innovativt näringsliv. Tillgång till fungerande infrastruktur är avgörande i samtliga. Vi driver på för bättre förbindelser inom sydöstra Sverige och mot omvärlden, vi arbetar för att koppla ihop våra tillväxtmotorer Kalmar, Oskarshamn och Västervik med övriga arbetsmarknader och vi tar en aktiv roll i samarbeten som Sydosttriangeln och Regionsamverkan Sydsverige.

*

Men vår region kan inte ensamt bära investeringarna. Staten måste se att Kalmar läns transporter är av nationell betydelse. Det handlar om industrins konkurrenskraft, om livsmedelsförsörjningen och om Sveriges möjligheter i den gröna omställningen.

Vi vet att investeringar i infrastruktur tar tid, men vi vet också att de ger avkastning i form av jobb, hållbarhet och framtidstro. Kalmar län har tillgångarna, kunskapen och viljan. Nu måste staten matcha detta med långsiktiga satsningar.

Det är hög tid att Kalmar läns godstransporter blir en nationell prioritet.

Camilla Stridh, vice ordförande för LO Sydöstra Sverige

Carin Wallenthin, distriktschef LO Sydöstra Sverige

Peter Wretlund (S), regionråd & kollektivtrafiknämndens ordförande

Malin Anell (S), regionråd med ansvar för regional utveckling