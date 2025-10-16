DEBATT: Kulturen främjas genom utveckling och samverkan

Kalmar län har ett rikt kulturliv med museer, konsthallar, ideella krafter och kreativa aktörer som gör mycket trots begränsade resurser. Men potentialen är större – inte minst i landsbygd och mindre orter som riskerar att halka efter. För att kulturen ska vara inkluderande, livskraftig och relevant krävs strategisk utveckling och tydliga handlingsplaner.

Vi moderater har identifierat flera områden där förändring och samverkan kan skapa stora vinster för tillgänglighet, samhällsekonomi, stolthet och identitet. Småorter som Ruda, Virserum, Blomstermåla, Boda Glasbruk, Berga och Löttorp behöver inte bli symboler för avfolkning, utan kan utvecklas till kulturdestinationer som stärker näringslivet och skapar nya besöksvärden. Genom modeller för platsutveckling, som redan prövats av Västerviks museum och Länsmuseet, kan kulturinstitutioner, företag och banker tillsammans driva ekonomiskt hållbara projekt som ger liv och jobb.



Kultursamverkansmodellen har stor betydelse men måste bli mer flexibel och rättvis. Vi föreslår en effektivisering på cirka två procent inom de institutioner som ingår, där frigjorda medel omfördelas till kulturändamål i kommuner som idag står utanför modellen. Samtidigt vill vi att en oberoende expertgrupp tar fram en regional kulturkanon som markerar länets särdrag. Vi vill också att KulturCrew samverkar mer med institutionerna och Riksteatern för att nå nya målgrupper.

*

Att bevara traditioner och kulturarv är inte nostalgi, utan en investering i identitet och livskraft. Ett regionalt friluftsmuseum vid Ölands museum Himmelsberga kan kombinera historia med upplevelse, särskilt kopplat till lantbrukets traditioner. Hembygdsrörelsen behöver bättre villkor, och vi vill att Ölands hembygdsförbund tilldelas medel i proportion till sitt medlemsantal. Regionens projektmedel bör även öronmärkas för popup-evenemang och nya kreativa initiativ. Dessutom vill vi införa en kulturlots som hjälper aktörer att navigera stöd och finansieringsmöjligheter.



För barn och unga, särskilt i landsbygden, får kultur aldrig bli en lyx. Där kollektivtrafik saknas bör kulturresor möjliggöras, och skolornas samarbeten med kulturinstitutioner behöver stärkas så att varje elev får tillgång till kulturupplevelser. Även samarbete över länsgränser bör uppmuntras, då kultur inte har några naturliga gränser.

*

Vi ser också behov av effektivisering och samordning inom administrationen hos regionalt stödda institutioner. Genom gemensamma lösningar för ekonomi, teknik, HR och marknadsföring kan resurser frigöras till kulturinnehåll och tillgänglighet. Samtidigt måste kulturens nyttovärde mätas tydligare. Institutioner bör höja sin självfinansieringsgrad, och varje projekt med regional finansiering ska följas upp med mål och mätbara resultat. På så sätt används skattepengar där de gör mest nytta.



Vi vill också stimulera samverkan på nya sätt. Genom mötesplatser för kulturinstitutioner och kreatörer, exempelvis speed-dating-event, kan nya samarbeten växa fram. Näringslivet bör involveras som långsiktiga partners i regional kulturpolitik, inte bara som sponsorer av enstaka evenemang. Vi vill dessutom införa en kulturrätt för unga, som garanterar varje elev minst tre kulturupplevelser per läsår, oavsett bostadsort. Äldre ska också omfattas av garantier för kultur, för tillgången måste vara bred och jämlik.



Det här är inte en vädjan utan en plan. Genom ansvarstagande, smarta prioriteringar och strategiska samarbeten kan vi göra kulturen till en motor för hela Kalmar län. Det stärker gemenskapen, gör landsbygden attraktivare och säkerställer att kultur inte blir något som bara finns i centrum, utan finns tillgängligt för alla. Kulturen behöver inte bara finnas. Den måste nå oss alla.



Carl Dahlin, regionråd

Pär-Gustav Johansson, regionråd

Daniel Lindvall, Länsmuseets styrelse

Robin Hanzl, regionala utvecklingsnämnden

Magnus Hultman, kollektivtrafiknämnden

Moderaterna i Region Kalmar län