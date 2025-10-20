DEBATT: Otryggheten har ökat med 100% sedan 2014

Under det senaste decenniet har svenskarnas oro för brottsligheten fördubblats. Enligt Brottsförebyggande rådets senaste Nationella trygghetsundersökning oroar sig nu 54 procent av befolkningen för brott, jämfört med 28 procent år 2014.

Det är en ökning på nästan 100 procent – en tydlig signal om att Sverige under ett helt decennium rört sig i fel riktning.

Trygghet är inte en politisk fråga bland andra. I psykologen Abraham Maslows behovstrappa kommer tryggheten direkt efter våra mest grundläggande behov som mat, vatten och sömn.

Utan trygghet faller allt annat: utbildning, arbete, gemenskap och samhällsförtroende.

Det är just därför Sverigedemokraterna alltid har satt tryggheten först. Vi har prioriterat att återställa ordning och förutsägbarhet i ett samhälle som länge tappat fotfästet.

*

Mellan 2014 och 2024 skedde den största samhällsomvandlingen i modern svensk historia. Hundratusentals människor kom till landet under en tid när varken kommuner, skolor eller rättsväsende var rustade för det. ”Mitt Europa bygger inte murar” basunerades det ut naivt från Socialdemokraterna.

Det var en period av oansvarig migrationspolitik, där man blundade för konsekvenserna och avfärdade oro som främlingsfientlighet.

Socialdemokraterna, som styrde större delen av denna tid, bar huvudansvaret.

De förstod inte – eller ville inte förstå – att otryggheten som växte fram inte var en känsla, utan en realitet.

*

Nu försöker de i sin oärlighet få det att låta som att otryggheten ökat under den nuvarande mandatperioden. Men den som faktiskt läser Brås rapport ser något helt annat: en lång och tydlig ökning från 2014 till 2023 – och därefter en stagnering.

Det är snarare nu, under de senaste två åren, som vi börjar se en vändpunkt.

Den senaste trygghetsundersökningen visar att ökningen i oro har stannat av. Vissa brottstyper, som bedrägerier och egendomsbrott, har börjat minska, och förtroendet för polisen ökar.

Det är inga tillfälligheter.

Sedan 2022 har Sverigedemokraterna haft reellt inflytande över politiken och drivit fram en masterplan för tryggheten: fler poliser, hårdare straff, utvisning av gängkriminella, skärpta gränskontroller och en invandringspolitik som sätter Sveriges trygghet främst.

Det är denna kursändring som nu börjar ge effekt. Det tar tid att vända ett land som misskötts i decennier, men kurvan har börjat plana ut. Det är första tecknet på att Sverige sakta men säkert är på väg tillbaka mot trygghet, ordning och ansvar.

*

Att Socialdemokraterna nu försöker lägga skulden för den växande otryggheten på regeringsunderlaget är ett skolexempel på politisk oärlighet. Antingen har de inte läst Brås rapport, eller så hoppas de att väljarna inte ska göra det.

Fakta är tydliga: den dramatiska ökningen i otrygghet skedde under deras eget styre, samtidigt som de öppnade gränserna och lät segregation växa fram i rekordfart.

Det är först nu, när Sverige har börjat strama åt och återställa ordningen, som utvecklingen bromsats. Att försöka skylla det senaste decenniets otrygghetsökning på den nuvarande politiken är inte bara fel – det är ett hån mot de människor som levt med konsekvenserna av Socialdemokraternas misslyckanden.

*

Ett tryggt samhälle är grunden för allt annat.

Därför fortsätter Sverigedemokraterna att driva en politik som sätter tryggheten överst – inte längst ned i prioriteringslistan.

Först när människor vågar leva som vanligt igen, när barn kan cykla till skolan och äldre känna sig säkra i sina hem, kan vi tala om ett fungerande Sverige.

Sverigedemokraterna varnade först, vi agerade först – och nu ser vi de första tecknen på att utvecklingen faktiskt börjar vända.

Men vägen framåt kräver att vi fortsätter stå fast. Sverige får inte återigen styras av samma partier som orsakade problemen från början.

Ted Nyberg (SD)

Ordförande

Sverigedemokraterna Oskarshamn

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Partisekreterare

Riksdagsledamot Sverigedemokraterna