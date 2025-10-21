DEBATT: Det är de kriminella som ska jagas – inte vanliga tittare

Nyligen tog regeringen emot en utredning som föreslår att det ska bli straffbart för konsumenter att titta på olaglig IP-TV. Vanliga människor som streamar sport eller film via en otillåten tjänst ska kunna bötfällas. Förslaget är felriktat. Det riskerar att slå mot helt vanliga människor samtidigt som de som tjänar mest på systemet går fria.

Det är inte den som vill se sitt fotbollslag spela som ska jagas, utan de bolag, ofta kopplade till organiserad brottslighet, som driver och tjänar pengar på olagliga tjänster. Genom att kriminalisera konsumenterna flyttas fokus från det verkliga problemet. Det är som att jaga den som köpt en piratkopia av en tröja men låta fabriken gå fri.

Polisen kämpar redan med bristande resurser och ökande kriminalitet. Att utreda om någon streamat en fotbollsmatch via en olaglig länk är knappast den mest akuta uppgiften i ett land med skjutningar, sprängningar och överfulla fängelser. En sådan lag riskerar att bli tandlös i praktiken och slösa resurser som behövs för att bekämpa betydligt allvarligare brott.

För att stoppa den svarta IP-TV-marknaden måste vi slå mot bolagen som säljer, organiserar och tjänar pengar. Det kräver insatser mot penningtvätt, skattefusk, betalningslösningar och serverinfrastruktur. Det är där pengarna finns och brottsligheten kan stoppas.

Bakgrunden till att många vänder sig till olagliga tjänster är enkel, det är dyrt att streama lagligt i Sverige. Vi har bland de högsta priserna i världen på laglig streaming. Några få bolag delar upp rättigheter, vilket tvingar konsumenter att ha flera abonnemang. Till det kommer höga kostnader och svag krona. I stället för att straffa tittare borde vi skapa förutsättningar för konkurrens och lägre priser.

Vi vill se fler aktörer på marknaden och enklare regler för att köpa och dela sändningsrättigheter. Staten bör motverka monopolliknande strukturer och uppmuntra samarbete mellan aktörer för gemensamma plattformar. Om lagliga alternativ blev billigare och enklare skulle de olagliga snabbt förlora sin attraktionskraft.

Sverigedemokraterna vill slå mot de kriminella nätverk som styr dessa verksamheter och inte mot vanliga konsumenter. Polisens resurser måste riktas dit de gör störst nytta och staten bör arbeta för en rimlig och konkurrenskraftig streamingmarknad.

Att bötfälla tittare som bara vill se sitt favoritlag spela är varken rättvist eller effektivt. Sverige behöver en politik som bekämpar brott – inte kriminaliserar vanliga människor.

Alexander Christiansson (SD), kulturpolitisk talesperson

Mattias Bäckström Johansson (SD), partisekreterare

Johnny Svedin (SD), riksdagsledamot