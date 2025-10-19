REPLIK: Tidöregeringen har gjort Sverige fattigare

Johnny Svedin och Mattias Bäckström Johansson (båda SD) påstår att vi socialdemokrater vill göra vardagen dyrare för svenskarna. De säger att vi lämnade efter oss en inflation på tio procent som regeringen och SD nu fått bukt med. Sanningen är ju att inflationen i Sverige låg under Riksbankens mål fram till Putins invasion av Ukraina då denna rakade i höjden.

Under de tre år som Ulf Kristersson har styrt med hjälp av Sverigedemokraterna så har Sverige blivit fattigare. Livsmedelspriserna har ökat med över 30 procent jämfört med före kostnadskrisen. Den breda inflationen har ökat med 20 procent sedan januari 2022. Det innebär att alla som jobbar har fått se tio års reallöneökningar försvinna.

Svenska folkets skulder hos Kronofogden har ökat med 36 procent sedan 2022. Tre av tio ensamstående föräldrar med låga inkomster har haft svårigheter med att äta sig mätta enligt föreningen Majblomman. Sverige blir fattigare.

*

Under hela mandatperioden har vi socialdemokrater föreslagit åtgärder för att stärka vanliga familjer ekonomiskt - en rättvis skattesänkning, höjt barnbidrag, att det förhöjda bostadstillägget för barnfamiljer görs permanent, nej till regeringens fördyring av mediciner. Vi har hela tiden fått nej.

I sin sista panikbudget när det nu är ett år kvar till valet föreslår Tidöpartierna en matmomssänkning, vilket vi socialdemokrater också föreslog och står bakom. Men det är fortsatt nej till allt ytterligare ekonomiskt stöd till barnfamiljerna. Den borgerliga affärstidningen Dagens Industri går så långt som att säga att denna vägran – främst från SD – att höja barnbidraget innebär att nu ”går man i praktiken till val på att fasa ut det”. Det är bra konsumentinformation till svenska väljare inför valet 2026.

Lena Hallengren, riksdagsledamot (S)

Tomas Kronståhl, riksdagsledamot (S)

Laila Naraghi, riksdagsledamot (S)

Fotnot: Inlägget är en replik på denna debattartikel.