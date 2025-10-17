DEBATT: "Barnen älskar sin förskola – ta inte detta ifrån dem"

Förslaget om att lägga ned Snövits förskola väcker reaktioner. Här kan du läsa en insändare från en besviken förälder.

Att gå ifrån att varit hemma med sitt barn i över ett år till att sedan skola in dem på förskolan är ett stort steg.

Ett stort steg både för föräldrarna men inte minst för barnet/barnen. De ska plötsligt spendera sina dagar med människor de aldrig tidigare träffat och tillsammans med flera andra barn. Dagarna kommer att förändras drastiskt. När man som pedagog skolar in dessa små barn så ligger mycket ansvar i ens knä.

Man ska få detta lilla liv att känna sig trygg med både mig som pedagog men också i en helt ny miljö. Barnet ska hitta sin plats i gruppen, våga känna känslor och gå igenom en separation med sina föräldrar. Det kommer alltså ske jättemycket i dessa små kroppar. Ju längre tiden går blir barnet tryggt, finner vänner och får en roll. Förskolan blir ett andra hem när deras föräldrar arbetar!

Sätt inte barnen i en situation där de måste gå igenom detta igen, barnen i fråga har ingenting att säga till om men det är dom som blir drabbade i detta..

***

Snövits förskola är en förskola med så mycket värme, glädje och pedagoger som älskar sitt yrke. Man hör skratt från avdelningarna när man kommer och ska hämta sitt barn. Barnen är glada när de vet att det är dags för förskola och vill alltid stanna kvar en stund längre när det är dags för hemgång! Vad säger det? Jo att barnen trivs, de älskar sin förskola!

TA inte detta ifrån dom. Och ta det inte ifrån pedagogerna. Låt dom få fortsätta göra magi för våra barn under dagarna!

/En förälder!