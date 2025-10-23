REPLIK: Socialdemokraterna skyller ifrån sig

Den höga inflationen har tydliga kopplingar till den politik som förts. Där man genom reduktionsplikten gjorde bensin och diesel till bland den dyraste i världen och när man med energipolitiken såg till att stänga ned kärnkraft i förtid, vilket ledde till rekordhöga elpriser. När Magdalena Andersson lämnade över makten var inflationen tydligt högre i Sverige jämfört med våra nordiska grannländer.

Sedan dess har inflationen pressats tillbaka, räntorna börjat vända nedåt och den svenska kronan stärkts. Bränslepriserna är nu i stället bland de billigaste i vår del av världen och elpriserna var under förra året de lägsta på över fyra år. Där Sverige nu återigen ska bygga kärnkraft, i stället för att stänga ned den i förtid.

*

I årets budget halveras skatten på mat, elskatten sänks och barnomsorgsavgifterna sänks – samtidigt som pensionärer och löntagare får mer kvar i plånboken då skatten sänks för dem. Det är en politik som stärker hushållen utan att driva upp priserna igen. Sammantaget har en vanlig familj nu ca 5000 kr mer i månaden att röra sig med jämfört med när Socialdemokraterna styrde.

Att Socialdemokraterna nu beklagar sig över att svenskarna fått det tuffare är därför rent hyckleri. De byggde själva grunden till dagens problem med brist på arbetslinje, en invandringspolitik som skapat enorma kostnader för välfärden och genom att ge Miljöpartiet inflytande över energipolitiken.

Det är det arvet regeringen och Sverigedemokraterna nu tvingas städa upp efter och där skillnaden mot Socialdemokraterna är tydlig. Där vi prioriterar vanliga hårt arbetande människor som får behålla mer av sina egna pengar, i stället för att låta Socialdemokraterna omfördela dem.

Mattias Bäckström Johansson (SD), partisekreterare

Johnny Svedin (SD), riksdagsledamot