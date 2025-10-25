DEBATT: Låt folket tycka till om vår grundlag

Riksdagen har nyligen tagit det första steget mot att ändra spelreglerna för hur Sveriges grundlagar kan ändras.

Förslaget innebär att det vid den andra riksdagsomröstningen ska krävas stöd från minst två tredjedelar av ledamöterna istället för dagens ordning där hälften av ledamöterna räcker för att få igenom en förändring. På ytan kan det låta som en försiktighetsåtgärd. I praktiken handlar det om att ge ett enskilt stort parti, i första hand Socialdemokraterna, vetorätt över framtida grundlagsändringar.

Detta är en dramatisk förändring av den svenska demokratins grundpelare. Idag finns redan en stark spärr mot förhastade beslut: två riksdagsbeslut med ett ordinarie val emellan. Det innebär att svenska folket får möjlighet att, genom sin röst i riksdagsvalet, påverka mellan omröstningarna, precis som det ska vara i en demokrati. Att nu höja ribban ytterligare skulle istället försvåra nödvändiga reformer, till exempel för att stärka yttrandefriheten, rättssäkerheten eller möjligheten att återkalla medborgarskap från grovt kriminella.

*

En förändring av den här kalibern får inte ske över väljarnas huvuden. Därför lägger vi nu fram ett initiativ i riksdagen om att hålla en folkomröstning om de föreslagna grundlagsändringarna.

Vi ser en risk i att skapa politiska låsningar som förhindrar framtida nödvändiga justeringar av grundlagen. Sverige måste kunna anpassa sin lagstiftning till en omvärld som förändras utan att ett enskilt parti får makt att stoppa viktiga uppdateringar av grundlagen.

Det är en självklarhet att stora förändringar i våra demokratiska spelregler ska bygga på bred folklig förankring. Svenska folket har rätt att säga sitt när det gäller hur vårt lands konstitution ska kunna ändras.

Vi uppmanar därför riksdagens övriga partier att stå upp för demokratins mest grundläggande princip: att makten utgår från folket. Låt svenska folket tycka till om sin egen grundlag.

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Partisekreterare

Johnny Svedin (SD)

Riksdagsledamot