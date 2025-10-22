DEBATT: Förnybar diesel kan minska Kalmar läns utsläpp med 8 procent

Om alla dieselbilar i Kalmar län tankade förnybar diesel, så kallad HVO100, skulle utsläppen av växthusgaser minska med 98 000 ton per år, vilket motsvarar 8 procent av länets totala utsläpp. Det är en konkret och viktig åtgärd för klimatet som kan göras här och nu av länets dieselbilister, skriver Karin Eriksson, vd på OKQ8.

Personbilar står för en femtedel av utsläppen i Kalmar län. Och även om allt fler elbilar rullar på vägarna är fortfarande var tredje bil i länet en dieselbil.

Här kan förnybar diesel, så kallad HVO100, göra stor skillnad. Genom att tanka HVO100 kan utsläppen av växthusgaser minska med upp till 90 procent jämfört med fossil diesel. Vanliga dieselfordon kan tankas med HVO100 utan någon anpassning och drivmedlet finns redan på många av våra och branschkollegornas stationer runt om i Sverige. Potentialen är därför enorm.

Och trenden vi ser är att allt fler väljer HVO100, men det är fortfarande många som inte gör det. Ofta handlar det om att bilisten inte känner till HVO100, inte vet om att dieselbilen går att tanka med HVO100 eller inte vill betala någon krona mer än för fossil diesel.

*

Om ännu fler valde HVO100 skulle det göra stor skillnad för klimatet. Den genomsnittliga bilisten med dieselbil kör 1 419 mil om året, enligt statistik från myndigheten Trafikanalys. Om Kalmar läns 45 474 dieselbilar enbart kördes på HVO100 skulle det kunna minska utsläppen av växthusgaser med upp till 98 000 ton per år, jämfört med om de kördes med fossil diesel. Den minskningen motsvarar hela 8 procent av länets årliga klimatutsläpp.

Med nuvarande utveckling av växthusgasutsläppen kommer Sverige varken nå det nationella klimatmålet till 2030 eller vårt åtagande gentemot EU – främst på grund av ökade utsläpp i transportsektorn. Här kan förnybar diesel spela en avgörande roll för att snabbt minska utsläppen samtidigt som elektrifieringen fortsätter.

*

Företag, kommuner och regionen kan bidra till att minska utsläppen ytterligare genom att dels tanka egna dieselbilar med HVO100, dels ställa krav på transporter med lägre utsläpp i upphandlingar.

Att köra på fossil diesel borde vara dyrare än att välja förnybart. Men verkligheten ser annorlunda ut. Därför är det viktigt att länets riksdagsledamöter driver på för att HVO100 även framöver ska vara skattebefriat och därmed ett rimligt alternativ för fler.

Till alla dieselbilsägare i Kalmar län vill jag avslutningsvis rikta en uppmaning: Välj HVO100 nästa gång du tankar. Det kostar lite extra, men det är en stor vinst för klimatet.

Karin Eriksson

Vd, OKQ8