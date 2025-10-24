REPLIK: Svenskarna märker sanningen i plånboken!

Sverigedemokraterna försöker i vanlig ordning skylla ifrån sig. men också skriva om verkligheten. I sin senaste debattartikel påstår de att det är Socialdemokraternas politik som orsakade inflationen och de ekonomiska utmaningar som svenska hushåll möter i dag. Det är ett påstående lika bekvämt som det är falskt.

Den höga inflationen var inte ett svenskt fenomen. Den slog till i hela världen, driven av pandemins följder och av Rysslands brutala invasion av Ukraina. Energi och livsmedelspriser steg kraftigt i hela Europa. Att då låtsas som att svensk politik var orsaken är helt enkelt ohederligt.

*

När Socialdemokraterna styrde hade Sverige en av de starkaste ekonomierna i Europa. Arbetslösheten sjönk, statsskulden var låg och vi hade överskott i statsfinanserna. Vi tog ansvar under krisen, genom att stötta hushåll och företag, utan att äventyra ekonomin.

Att inflationen nu sjunkit beror inte på regeringens förtjänst, utan på Riksbankens räntepolitik och att världsekonomin långsamt stabiliserats. Att SD och regeringen försöker ta åt sig äran för det visar mest på en bristande förståelse för hur ekonomin faktiskt fungerar.

Samtidigt ser verkligheten ut så här:

Kommuner och regioner tvingas skära ned på vård, skola och omsorg.

Arbetslösheten biter sig fast.

Skolresultaten går åt fel håll.

Otryggheten ökar.

*

Och medan regeringen och SD pratar om att ”vanliga människor får mer kvar i plånboken”, ser vi hur matpriser, hyror och avgifter fortsätter att stiga. Löftet om 5 000 kronor mer i månaden låter bra i en debattartikel, men känns inte i verkligheten för den ensamstående mamman, sjuksköterskan eller pensionären som vänder på varje krona.

När SD talar om ”att städa upp efter Socialdemokraterna” är det egentligen de själva som lämnar efter sig ett stökigare, mer ojämlikt och mer splittrat Sverige. De har valt att sänka skatterna för de som redan har mest, samtidigt som välfärden försvagas. Det är inte att stå på vanligt folks sida. Det är att svika dem.

Socialdemokraterna kommer aldrig att låta högerns historieförfalskning stå oemotsagd. Vi vet att Sverige byggs starkt genom investeringar i jobb, utbildning och välfärd. Inte genom skattesänkningar för de rikaste eller genom att peka finger bakåt.

Vi står för en politik som håller ihop Sverige. Där alla får chansen att bidra, där tryggheten finns i hela landet och där framtidens jobb växer fram genom den gröna omställningen. inte genom att skylla ifrån sig på gårdagens beslut.

Det är skillnaden mellan att ta ansvar och att spela politiskt spel.

Rasmus Nyberg

SSU