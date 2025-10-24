DEBATT: Ta bort all skog kring sjön Borstingen

En boende vid sjön Borstingen är rejält irriterad över förändringarna som planeras i området. Foto: Privat

En gigantisk solpark planeras på ett 106 hektar stort område intill Borstingen. Samtidigt vill kommunen bygga bostäder på 30 nya tomter på motsatta sidan av sjön. Ett ingrepp (övergrepp) på vår älskade natur som är svårt att greppa.

Vi boende verkar stå maktlösa utan röst. Ingen frågar hur vi mår inför det som planeras så varför inte ta bort ALLT när ni ändå är igång?

• Radera allt som är viktigt för oss som bor här och har bott i generationer! Sjön är liten och sårbar, så är även vi som bor här och älskar den här platsen.

• Ta bort naturen för våra barn och deras barn!

• Ta bort den skyddande ridån av träd så att bilarna från väg 40 hörs ännu tydligare!

• Ta bort alla träd så att fåglarna tystnar och försvinner. Så även rådjuren med sina kid, uttrarna, igelkottarna, hararna, stigarna och den friska luften. ALLT som gör den här platsen vacker och underbar. Allt som gjort att vi en gång flyttat hit.

Boende