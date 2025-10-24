DEBATT: Stångådalsbanan blir av med nästan halva stödet

Centraliseringens vindar blåser, vackra ord om hela landet stannar vid ord och nu sägs de knappt längre. Det leder till orättvis fördelning i landet och utarmning av landsbygden vilket vi inte kan acceptera.

Gång på gång missgynnas landsbygdslänet Kalmar län. När staten fördelar sina medel till infrastrukturen hamnar Kalmar län längts ner på listan av medel per invånare. Så här har det varit över tid. I det senaste förslaget till nationell infrastrukturplan åkte objektet Gladhammar – Verkebäck ur planen med argumentet att det inte ger tillräcklig samhällsnytta. Centralen i Kalmar kom till, vilket är positivt men totalt blir tilldelningen nu lägre.

Vid jultid 2022 plockade Tidöregeringen bort Stångådalsbanans möjlighet att nå stationen i Linköping. Sedan dess kämpar vi för att ändra på det. Nu har vi fått ännu ett tråkigt besked för banan då statsbidraget till Stångådalsbanan för 2026 kommer nästan halveras, dagens 18,4 miljoner blir ca 10,4 miljoner. Den regionala tågtrafiken är viktig för både arbets- och studiependling, statsbidraget finns till för att invånarna längs banan ska kunna nå huvudstaden för en arbetsdag, utan stöd är trafiken hotad vilket drabbar invånarna.

Var är regeringspartiernas riksdagsledamöter i länet? Värnar de om vår regionala tågbana Stångådalsbanan och övrig infrastruktur? Det verkar inte så.

Karin Helmersson, ordförande Regionala Utvecklingsnämnden

Peter Karlsson, vice ordförande, kommunstyrelsen, Vimmerby

Mikael Karlsson, Kommunstyrelsens ordförande, Hultsfred

Per Gröön, Kommunstyrelsens ordförande, Högsby

Anders Johansson, Kommunstyrelsens ordförande Mönsterås

Erik Ciardi, kommunalråd, Kalmar