DEBATT: Välfärd kräver både investeringar och ansvar

Vi förvånas över att SSU i sin debattartikel den 14 oktober avfärdar påståendet att en socialdemokratiskt ledd regering skulle innebära en skattechock.

En snabb granskning av Socialdemokraternas egen budgetmotion för 2026 uppdagar dock skattehöjningar på omkring 27 miljarder kronor. Om man dessutom räknar in de övriga oppositionspartiernas budgetförslag – vilket är det enda rimliga när man diskuterar en alternativ regeringspolitik – landar den totala notan på nästan 80 miljarder kronor i höjda skatter för svenska hushåll och företag. Det är nog bara vänsterpolitiker som inte chockeras av en sådan skattesmäll.

Debattörerna menar också att vanliga löntagare fått det sämre på grund av den moderatledda regeringens politik. Vi vill påminna om hur situationen faktiskt såg ut när Socialdemokraterna lämnade makten: Sverige hade då tvåsiffrig inflation, snabbt stigande bolånekostnader och bränslepriser så höga att det för många familjer blev en ekonomisk belastning att bara köra barnen till träningen. En börda som kändes extra tung i en kommun som Hultsfred, där många är beroende av bilen för att kunna pendla till jobbet.

Sedan dess har den moderatledda regeringen tagit ansvar och genomfört reformer som stärker hushållens ekonomi. Skatten har sänkts för alla som jobbar eller har jobbat. Priset vid pump har pressats ner – bensinen är nu över tio kronor billigare än när Socialdemokraterna styrde. Inflationen har bekämpats. Matmomsen sänks, elskatten sänks och avgiften till förskolan sänks. En vanlig barnfamilj, exempelvis en polis och en sjuksköterska med två barn, kommer under 2026 att ha över 5 000 kronor mer i plånboken varje månad än när S styrde Sverige.

Det är också intressant att debattörerna påstår att de med störst tillgångar fått sänkta skatter på “förmögenheter, arv och kapital”. Fakta är att Sverige varken har någon arvs- eller förmögenhetsskatt. Möjligen syftar de på förändringen av investeringssparkontot, ISK, där de första 300 000 kronorna från och med 2026 blir skattefria. ISK är i dag Sveriges vanligaste form av fondsparande, 3,8 miljoner svenskar har ett konto.

Kanske tänker debattörerna också på att avtrappningen av jobbskatteavdraget har avskaffats. Moderaterna kommer alltid bekämpa tillväxthämmande skatter och vi tror på en väldigt enkel och rättvis princip: att man som löntagare ska få behålla minst hälften av sin inkomst efter skatt.

Men en sak har debattörerna rätt i: för att tillväxt ska ske måste vi investera i samhället.

Det är just därför den moderatledda regeringen under mandatperioden genomfört rekordsatsningar på forskning och utveckling, med fokus på innovation och spjutspetsforskning. Det är därför vi nu bygger bort hela den underhållsskuld på vägar och järnvägar som tidigare regeringar inte förmått hantera. Det är därför vi gör den största satsningen på skolan på fler decennier. Och det är därför vi skjuter till miljarder till regionerna för att kapa vårdköerna.

Men framför allt satsar vi på människor. På att stärka ekonomin hos vanliga löntagare och skapa bättre drivkrafter att arbeta, spara, investera och utbilda sig.

Där SSU sätter sin tilltro till statlig fördelningspolitik sätter vi vår tilltro till människors drivkrafter, ansvar och förmåga att själva forma sin framtid.

Det är grunden för både tillväxt och välfärd i Sverige.

Charlotte Carlgren,

Distriktsordförande

Moderata Ungdomsförbundet i Kalmar län