DEBATT: Goda resultat och rustade för framtiden

Så kan man sammanfatta SCV-majoritetens förslag till regionplan för 2026. I vårt förslag fortsätter vi att driva det viktiga förbättringsarbetet framåt. Vi stärker sjukvården i Kalmar län och fortsätter jobbet inom den gröna omställningen.

Region Kalmar län uppnår goda resultat, mätning efter mätning och år efter år. Patienterna ger oss landets högsta förtroende för hälso- och sjukvården och möts av kunniga, engagerade medarbetare. Tillgängligheten på våra tre sjukhus är bland de bästa i landet, vi har Sveriges bästa sjukhusmat och Kalmar län stoltserar med landets främsta ortopedklinik. Listan kan göras lång — och dessa goda resultat är frukten av ett ihärdigt och långsiktigt förbättringsarbete.

Det skulle vara lätt att slå sig till ro och vara nöjd, men det gör vi inte. I vår regionplan fortsätter vi förbättringsarbetet, samtidigt som vi tar ansvar för ekonomin och säkrar en stark och hållbar framtid.

Trots de mycket goda resultaten finns det fortfarande utmaningar, bland annat till operation. Tillgängligheten till vården har förbättrats betydligt under den senaste mandatperioden, men det finns fortfarande områden där vi kan bli bättre. Därför fortsätter vi målmedvetet vårt arbete för att korta väntetider och förenkla för patienterna.

*

I regionplanen lägger vi särskilt fokus på tillgänglighet – kortare väntetider till operation och till 1177 är prioriterade områden. Arbetet med fast läkarkontakt för de med störst vårdbehov fortsätter, där kontinuiteten är avgörande för att erbjuda vård av hög kvalitet i hela länet. Vi tar nya kliv mot mobila lösningar för att flytta vården närmare invånarna - mobila mellanvårdsteam inom barn- och ungdomspsykiatrin, samt en utredning om en gemensam mobil enhet för tandvård, hälsokontroller och vaccinationer, är viktiga steg i att öka vårdens tillgänglighet.

Region Kalmar läns viktigaste resurs är våra medarbetare. Utan deras engagemang och kompetens skulle vi inte nå våra goda resultat. Därför är medarbetarna prioriterade i årets regionplan. Utöver satsningar på arbetsmiljö och bidrag till arbetsskor fokuserar vi på kompetensutveckling, minskad sjukfrånvaro och minskat hyrberoende.

*

Vi ligger i framkant i den gröna omställningen och vill fortsätta att göra det. Genom en ny energieffektiviseringsplan tar vi ytterligare kliv framåt och vi fortsätter att öka återanvändning och materialåtervinningen i våra verksamheter. Under planperioden genomförs en ny trafikupphandling som innebär att länets bussar är helt fossilfria.

Kalmar län har ett starkt näringsliv med goda möjligheter till tillväxt och utveckling. Men förutsättningarna måste vara rätt för att möjliggöra detta. I det senaste förslaget till nationell plan för infrastrukturen minskar satsningarna för vår region, och vi är fortfarande det län som får minst per invånare. Vi kommer att fortsätta ett aktivt påverkansarbete gentemot statliga myndigheter och regering för att förbättra situationen — en god infrastruktur är avgörande för länets fortsatta utveckling. Innovations- och företagsstöd prioriteras också i regionplanen, med särskilt fokus på kvinnors företagande.

*

Denna regionplan är mandatperiodens sista och präglas av ett tydligt framtidsfokus och ansvarstagande. Det är ingen “valfläskbudget”, utan en plan för att bygga en stark och hållbar region som kan möta framtida utmaningar. Under 2026 budgeterar vi med ett överskott på 3 %, för att återställa soliditeten efter några tuffa år och säkra möjligheten till viktiga investeringar framöver.

Investeringsbudgeten uppgår till 1,28 miljarder och tack vare långsiktigt ekonomiskt ansvarstagande kan vi göra dessa investeringar med egna medel. Vi i SCV- majoriteten ser utmaningarna framför oss. Vi tar oss an dem och tillsammans skapar vi i Region Kalmar län en framtidstro där vi varje dag arbetar för invånarnas bästa.

Angelica Katsanidou (S)

Regionstyrelsens ordförande

Karin Helmersson (C)

Regionstyrelsens vice ordförande



Lena Granath (V)

Personalutskottets ordförande