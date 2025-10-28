DEBATT: Kamerabevakning – en nödvändighet för tryggheten

I en tid där organiserad brottslighet växer och narkotikaanvändandet ökar är det dags att agera. Införandet av effektiv kamerabevakning är inte bara ett val – det är en nödvändighet för att skydda vår gemensamma trygghet.

Förtroendet för kameror som förebyggande verktyg har felaktigt avfärdats med att "ingen begår brott under kameran". Men kameror gör mycket mer än det – de stärker utredningar och hjälper polisen att identifiera förövare, från vandalism utanför skolor till narkotikabrott och rån.

Att kunna se vad som inte syns är avgörande. Kameror kan minska hot och våld på skolan, öka säkerheten vid resecentrum, på parkeringar och återvinningsstationer där det skräpas ner. Sedan april 2025 kan kommuner skaffa kamerabevakning utan tillstånd, med strikta regler för att skydda privatlivet.

*

I kampen mot gängkriminalitet och narkotikahandel är kameror ett ovärderligt verktyg. De snabbar på uppklarningar, hjälper polisen att agera förebyggande och visar att vi tar allvarligt på vår rättssäkerhet. Andra delar av Sverige visar att ökad kamerabevakning leder till snabbare gripanden och minskad brottslighet. Vi måste följa efter.

Låt oss stå upp för tryggheten! Kameror är inte ett ingrepp i friheten – de är ett försvar mot brott och en trygghet för framtiden. Den som har inget att dölja, har inget att frukta.

Moderaterna i Vimmerby kommun

Niklas Gustafsson, oppositionsråd