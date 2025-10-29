DEBATT: Ekonomiskt våld måste tas på större allvar

Ekonomiskt våld har länge gått under radarn i vårt samhälle. Men det är en form av övergrepp som innebär allvarliga konsekvenser för den som drabbas, en extra belastning som kan pågå år efter år. Det är dags att behandla ekonomiskt våld med samma allvar som misshandel.

Även om många parrelationer präglas av trygghet, säkerhet och ömsesidig respekt så vet vi att det finns kvinnor som lever i en annan verklighet. Ett område som ofta pågår i det tysta är ekonomiskt våld. Något som kan starta tidigt i relationen men som inte sällan förvärras i samband med skilsmässa. Här behövs krafttag.

Det ekonomiska våldet kan ta sig många uttryck och bidra till både otrygghet och osäkerhet för kvinnan. Det är vanligt att en partner som redan utövat både psykiskt och fysiskt våld ytterligare förvärrar situationen för kvinnan genom att inte betala gemensamma lån, vägra bodelning eller ta nya lån i kvinnans namn efter en separation.

*

Regeringen har tagit flera viktiga beslut för att skapa en större trygghet och bättre förutsättningar för våldsutsatta kvinnor att i praktiken kunna lämna en relation präglad av våld. Bland annat ska det nu bli enklare att behålla ett hyreskontrakt som våldsutsatt och att den som utsatts för våld ska få det enklare att ta över ett hyreskontrakt.

Sittande regering har även sedan flera år tillbaka bett myndigheter som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten med flera att sammanställa och sprida information om ekonomiskt våld till sina målgrupper och se till att det finns rutiner för att hjälpa utsatta.

Dessutom föreslås nu att en bortre gräns för bodelning ska införas, i en färsk lagrådsremiss.

*

Det är viktiga reformer men det är dags att ta ett steg till: Ekonomiskt våld bör införas i brottsbalken och inkluderas i den nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor. Det speglar brottets art på ett bättre och ringar in ett systematiskt beteende som inte sällan slår sönder en persons ekonomi och därmed självständighet.

Vi vill även föreslå ytterligare åtgärder för att underlätta tillvaron för berörda kvinnor:

att våldsutsatta kvinnor ska ges ekonomiskt stöd till bodelningsförrättare och att ersättningsgarantin höjs.

att kvinnan får stöd med flytt av ägodelar från den gamla bostaden

att kvinnan får förtur i den kommunala bostadskön

att kravet på att vara skuldfri tas bort för att få ny lägenhet och att hjälp till skuldsanering ska ingå vid behov.

att sanktioner införs för brott mot äktenskapsbalkens redovisningsplikt och att upplysningsplikt införs vid en bodelning.

Det ekonomiska våldet måste stävjas så att våldsutsatta kvinnor får en chans till ekonomisk självständighet och en möjlighet att starta ett nytt, fritt och tryggt liv.

Det är dags att bygga ett tryggare och bättre land att leva i för alla kvinnor och barn som lever med det ekonomiska våldet som följeslagare.

Sarah Kullgren, förbundsordförande KD-kvinnor

Liselotte Ammert, ordförande KD-Kalmar län

Maud Ärlebrant vice ordförande KD-kvinnor Kalmar län