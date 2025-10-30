DEBATT: Motverka polarisering – ett samtal i taget

Med mindre än ett år kvar till valet hårdnar tonläget i samhällsdebatten och polariseringen ökar. Samtidigt tystnar många samtal runt middagsbord och i fikarum, just när vi behöver dem som mest.

Ett demokratiskt och välfungerande samhälle bygger på tillit mellan människor. När misstro och förenklade motsättningar tar över förlorar vi något viktigt. Men vi kan alla göra något – hemma, på jobbet eller i mataffären – ett samtal i taget.

Hur vi pratar med varandra spelar roll. Här är tio tips för att motverka polarisering på ett respektfullt sätt och bygga broar i stället för murar.

1. Bemöt polariserande kommentarer

Låt inte polariserande påståenden passera okommenterade. Bemöt dem lugnt och ställ öppna frågor som uppmuntrar till dialog: ”Hur menar du nu?” eller ”Kan du utveckla det?”

2. Utgå från välvilja

Börja med antagandet att den du pratar med är en vettig person som inte menar illa. Det sänker tonläget och ökar möjligheten till ett öppet och respektfullt samtal.

3. Fråga för att förstå

Lyssna mest i början av samtalet och ställ öppna frågor för att verkligen förstå personens perspektiv. Du kan till exempel fråga: ”Vad tycker du är det största problemet?”

4. Lyssna aktivt

Ge full uppmärksamhet och återge med egna ord vad som sagts, exempelvis ”Så du menar att …”. Aktivt lyssnande minskar försvarsmekanismer och ökar respekten i samtalet.

5. Betona gemenskap

Utgå från värden och mål ni har gemensamt, även om ni tycker olika. Att till exempel betona att ni båda vill bidra till ett bättre samhälle skapar samhörighet och gör olikheter lättare att hantera.

6. Bekräfta känslor

Låt oro och frustration få komma till uttryck. Bekräfta med enkla ord som ”Jag förstår att det känns jobbigt” eller ”Det låter tufft” för att visa respekt och skapa trygghet.

7. Avdramatisera tvärsäkerhet

Säg till exempel så här: ”Jag vill gärna ha rätt, men jag vet att jag kan ha fel.” Det visar ödmjukhet och uppmuntrar andra att också tänka efter och nyansera sina åsikter.

8. Undvik att generalisera

Fokusera på individers erfarenheter snarare än att sätta etiketter på gruppnivå. När generaliseringar uteblir minskar fördomar och fler känner sig inkluderade i samtalet.

9. Försök inte vinna

Pressa inte din samtalspartner och försök inte heller ”vinna debatten”. Bekräfta i stället eventuella kloka kommentarer i personens resonemang och betona er samsyn när ni hittar den.

10. Avsluta vänskapligt

Avrunda samtalet med respekt, även om ni inte håller med varandra. Om ni på vänskaplig basis kan enas om att vara oeniga har dina tankar kanske ändå sått ett frö.

Ett samtal i taget kan förändra tonen i samhället. Nästa gång du möter en polariserande åsikt, prova gärna några av de här tipsen. Respektfulla samtal är demokratins syre. Vilket samtal kan du ta i dag?

Johanna Look, byråchef

Patrik Westander, vd

Pr-byrån Westander