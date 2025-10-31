DEBATT: FN bör prioriteras för att förebygga krig

Nyligen ställde vi klockorna tillbaka en timme för att gå över till vinter tid. Nu måste vi ställa klockorna tillbaka ”FN-timme” för att gå över till fredstid.

Det är 80 år sedan andra världskriget tog slut och sedan Förenta Nationerna grundades. Dess främsta syfte var att förhindra framtida krig och konflikter. Den globala plattform för att lösa konflikter ska ha skyddat kommande generationer från krigets gissel.

Men idag får FN allt mindre uppmärksamhet och vi närmar oss tredje världkriget. FN har omvandlat till en plattform där landsrepresentanter uttrycker åsiker men knappast tar hänsyn till andras åsikter och inte kompromissar.

Regeringen prioriterar en militärallians istället för en fredsbevarande organisation. Även ursprungliga ekonomiska organisationen, EU, sysslar allt mer med militära frågor.

Så bygger vi inte någon fred! I dessa kristider behöver vi FN:s fredsbevarande arbete mer än någonsin! Låt våra politiker prioritera FN istället för Nato och öka fredsbudgeten istället för militärbudgeten. Låt våra politiker använda den globala plattform för att utbyta åsikter med varandra för att lösa konflikter istället för att eskalera pågående konflikter som ökar våld!

Vi har en intsrument för att förhindra krig - låt oss använda den och gå över till fredstid!

Eva Ekenberg