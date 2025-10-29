DEBATT: Vimmerby nobbar återvandring – på bekostnad av verkliga lösningar

Regeringen och Sverigedemokraterna vill underlätta frivillig återvandring för dem som vill lämna Sverige. Syftet är tydligt: att ge människor som inte trivs eller kan etablera sig i Sverige en möjlighet att starta om i sitt ursprungsland, samtidigt som kommunerna får bättre förutsättningar att planera resurser och stärka tryggheten för sina invånare.

Trots detta har Vimmerby kommun, styrd av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet, valt att tacka nej till regeringens initiativ. Deras motivering är att alla invånare är lika mycket värda och att man inte vill “promota återvandring”.

Vi i Sverigedemokraterna Vimmerby ser detta som kortsynt och oansvarigt. Det handlar inte om människors värde, det handlar om att ge kommunens resurser och trygghet en chans att fungera. Genom att nobba samarbetet väljer majoriteten symbolpolitik framför verkliga lösningar, en politik som riskerar att belasta kommunen och minska tryggheten för de som bor här.

Vi vill ha ansvarstagande politik, realism och långsiktiga lösningar. Vi vill se att kommunen samarbetar med staten för att ge både kommun och invånare bättre förutsättningar istället för att stänga dörren för viktiga initiativ som kan gagna alla.

Sverigedemokraterna Vimmerby

Genom Jimmy Rödin, Gruppledare SD Vimmerby