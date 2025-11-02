DEBATT: Vi saknar det gamla KD

Det fanns en tid då Kristdemokraterna var ett parti som stod upp för medmänsklighet och den lilla enskilda människan. Då hette deras partiledare Alf Svensson och, efter honom, Göran Hägglund. Uppriktigt sagt är det en tid vi saknar.

Idag ser vi i stället ett Kristdemokratiskt parti som övergett sina tidigare värderingar för att säkra makten genom att försvara och genomföra Sverigedemokraternas politiska agenda. Senast i raden av bevis för detta är när Kristdemokraternas regionråd, Jimmy Loord och Carl-Wiktor Svensson, i lokalmedia kritiserar flera kommuner och Region Kalmar för att vänligt men bestämt tacka nej till en mötesinbjudan från den nationella samordnaren för återvandring.

De beskriver svaren som ”desinformation och vänsterpopulism”. Det är värt att notera att även kommuner där KD ingår i det politiska styret har tackat nej – något som Loord och Svensson tydligen missat helt.

*

Låt oss börja med sakfrågan. Det är helt och hållet upp till varje kommun att själva avgöra om de vill tacka ja eller nej till en mötesinbjudan – vi har ju ett kommunalt självstyre i Sverige. Faktum är också att Kalmar län har en sjunkande befolkning, vilket skapar stora utmaningar för såväl länets kommuner som för regionen.

Ett minskande befolkningsunderlag leder till minskade skatteintäkter, vilket i sin tur riskerar att försämra kvaliteten i skola, vård och omsorg. Kalmar län har dessutom drabbats hårt av regeringens nya, strängare regler – exempelvis kring lönegolv och borttagande av möjligheten till spårbyte i asylprocessen. Flera väletablerade personer på arbetsmarknaden har tvingats lämna landet.

*

Vi behöver helt enkelt bli fler som bor och arbetar här, inte färre. Vill en person eller familj flytta tillbaka till sitt hemland, eller någon annanstans, ska ingen hindra dem – de har rätt att göra sina egna val. Men att via en nationell samordnare med målet att få fler att återvända aktivt arbeta för att minska befolkningen i Kalmar län är kontraproduktivt och en rejäl björntjänst.

De kommuner och regionen som tackar nej till detta möte – som enbart tjänar Sverigedemokraternas politiska agenda – har vårt fulla stöd. För övrigt är detta projekt något som bara gör både vårt land och vårt län fattigare.

*

Vi centerpartister i Kalmar län, genom våra region- och kommunföreträdare, tar gärna samtal och möten med regeringen och dess företrädare. Men låt dessa samtal och möten handla om verkliga problem och utmaningar: minskad befolkning, lågt barnafödande, minskade statsbidrag, hotade förskolor och skolor på grund av för få barn – särskilt på landsbygden – och landets lägsta statliga satsningar per invånare på infrastruktur.

Dessa är verkliga utmaningar som våra kommuner och regionen kämpar med varje dag. Trots många mötesinbjudningar från länet till regeringen och departementen blir få möten av. Då regeringen med bland annat KD:s ministrar och andra statliga företrädare ofta väljer att utebli.

Christina Davidson (C)

Distriktsordförande

Karin Helmersson (C)

Regionråd