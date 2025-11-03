REPLIK: Vi saknar det gamla ansvarstagande Centerpartiet

Det finns mycket i Christina Davidsons och Karin Helmerssons debattartikel som vi instämmer i. Centerpartiet har en lång tradition av att stå upp för landsbygden, det lokala självstyret och den enskilda människans rätt att forma sitt eget liv.

Det är ett arv vi själva känner stark samhörighet med. Just därför blir vi besvikna över deras text som med svepande anklagelser och hårda ord försöker utmåla Kristdemokraterna som ett parti som lämnat medmänskligheten bakom sig. När Kristdemokraterna värnar ordning, trygghet och ansvar i migrationspolitiken är det inte av brist på medmänsklighet – utan av omtanke om samhällsgemenskapen, välfärden och tilltron till rättsstaten.

Vårt engagemang för den lilla människan står fast och vi menar att långsiktig solidaritet kräver att systemet och samhällskontraktet fungerar.

*

Det är också olyckligt att Centerpartiet väljer en så polariserande ton. Att antyda att KD:s företrädare agerar i någon annans intresse än sitt eget samvete och sitt uppdrag för länets invånare är inte bara felaktigt – det är orättvist. Vi är öppna för samtal med alla, men vi väjer inte för att säga ifrån när vi anser att viktiga samhällsfrågor reduceras till partipolitiska markeringar.

Vår kritik mot hur frågan om återvandring hanterats handlar inte om att ifrågasätta det kommunala självstyret, utan om att reagera mot det sätt som S, C och V väljer att avfärda inbjudan på. När politiker använder myndigheten de ansvarar för, för att bedriva plakatpolitik blir det svårt att föra ett sakligt samtal.

*

Kristdemokraterna vill – precis som Centerpartiet – att Kalmar län ska växa och blomstra. Vi behöver fler som bor, arbetar och lever här. Men vi behöver också en migrationspolitik som fungerar och upplevs som rättvis. Det är ingen motsättning.

Vi saknar faktiskt det gamla borgerliga Centerpartiet – det som byggde broar snarare än murar mellan närstående partier, som sökte samarbete istället för konfrontation, och som visste att man kan förena omtanke med ordning. Den tiden präglades av respekt, öppenhet och ett gemensamt ansvarstagande för landet.

Jimmy Loord (KD)

Regionråd, Region Kalmar län

Carl-Wiktor Svensson (KD)

Regionråd, Region Kalmar län