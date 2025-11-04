DEBATT: Patienten behöver långsiktig finansiering, inte förstatligande

Du som bor i Kalmar län har en stor påverkan på hur vården finansieras, planeras och verkställs. Men kampen för att försvara det inflytandet kommer behöva fortsätta till dess att debatten om ett godtyckligt förstatligande av vårdens huvudmannaskap dött ut.

Efter två års arbete presenterades nyligen den omfattande utredningen "Ansvaret för hälso- och sjukvården" (SOU 2025:62). Vårdansvarskommitténs uppdrag var att undersöka om svensk sjukvård skulle förbättras om staten tog över huvudmannaskapet. Kristdemokraterna drev igenom utredningen som en del av Tidöförhandlingarna, i hopp om att svaret skulle bli: Ja.

Svaret blev tydligt: Nej.

*

Utredningen visar att ett förstatligande inte skulle lösa sjukvårdens verkliga utmaningar. Tvärtom riskerar en sådan omfattande omorganisation att bli kostsam, tidskrävande och att tränga undan viktig utveckling. Region Kalmar län ska nu lämna sitt remissvar, där vi konstaterar att en statlig myndighet med placering i Stockholm inte är lösningen på vårdens ojämlikhet.

Den svenska sjukvården har många styrkor. Den medicinska kvaliteten är hög och står sig väl internationellt. Men utmaningarna är också stora: bristande tillgänglighet, geografisk ojämlikhet och en arbetsmiljö som i vissa regioner driver bort personal. Grundorsaken till dessa problem är hur vården finansieras.

Regionernas ekonomi har pressats hårt de senaste åren. Inflation har slagit mot budgetarna, medan statsbidragen inte har följt med i kostnadsutvecklingen. Till skillnad från skatteintäkter växer inte statsbidrag automatiskt med samhällsekonomin.

*

Det är denna finansieringskris som måste lösas, inte genom en kostsam omorganisation, utan genom att vården får de resurser den behöver.

Vi välkomnar utredningens förslag om att staten ska ta ett utökat ansvar inom specifika områden: kompetensförsörjning, läkemedel, vaccinationer, screening, rättspsykiatrisk vård och luftburen ambulanssjukvård. Här kan nationell samordning verkligen göra skillnad för jämlikheten.

Vi stödjer också utredningens principer för statlig styrning:

Färre riktade statsbidrag – de ska endast användas i undantagsfall

Styrning genom normering och kunskapsstyrning i stället för detaljstyrning

Stärkt uppföljning och tydligare sanktioner när regelverket inte följs

Men det räcker inte. Staten måste också ta ett betydligt större finansieringsansvar.

*

Ett decentraliserat sjukvårdssystem har stora fördelar. Det möjliggör anpassning efter lokala behov och förutsättningar, skapar närhet mellan beslutsfattare och verksamhet, och främjar innovation och olika lösningar på gemensamma problem.

Även här behövs statliga reformer, men inte ett förstatligande av hela systemet. Tyvärr lär denna utredning och regionens svar inte stoppa Kristdemokraternas önskan att ta bort den lokala påverkan på vården. Därför kommer vi fortsätta försvara vårt huvudmannaskap.

Patienten behöver inte en ny myndighet i Stockholm. Patienten behöver en välfinansierad, tillgänglig och jämlik vård – oavsett var i landet man bor.

Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande

Karin Helmersson (C), regionstyrelsens vice ordförande

Lena Granath (V), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård