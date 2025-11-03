DEBATT: Slå vakt om unika värden – Nej till vindkraft i Locknevi

Vad vill du att landsbygden i Vimmerby ska kännetecknas av? Är det tystnaden, skogen och kulturlandskapet – eller industribyggnader som reser sig 285 meter över marken, vars rörelser och blinkande ljus syns miltals bort och vars monotona ljud bryter tystnaden och naturens harmoni?

Vattenfalls planer på en större vindkraftspark utanför Locknevi kommer att påverka närmiljön för de omkringboende i årtionden framöver. Det handlar inte bara om fastigheternas värde, utan framför allt om livskvaliteten för de människor som bor där. För den som valt ett liv på landet var det knappast drömmen om att bli granne med en bullrig industri som hägrade.

Vimmerby kommun är en uppskattad besökskommun. Förutom de attraktioner som har direkta kopplingar till Astrid Lindgren och hennes författarskap är naturen en central del av upplevelsen för den som kommer som turist till Vimmerby. Det är värden vi har anledning att värna om – både för oss som bor här och för dem som tillfälligt vistas här.

Kristdemokraterna i Vimmerby kommer att rösta nej till att tillstyrka etablering av vindkraftsparken utanför Locknevi, om frågan ställs till kommunen. Vi gör det för de boende i Locknevi med omnejd, men också för alla oss andra som bor i kommunen – och för våra besökare.

Ola Hammarbäck

Gruppledare för Kristdemokraterna