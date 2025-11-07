DEBATT: Medvetna val bygger framtiden

Kalmar län står inför ett vägskäl. Företagen vill växa, investera och anställa, men hindras av bristen på rätt kompetens. Ingenjörs- och teknikföretagen letar medarbetare, vården söker personal och skolan står inför stora pensionsavgångar. Besöksnäringen saknar kockar, industrin processtekniker och handeln butiksbiträden. Kort sagt, det finns jobb, men inte tillräckligt många med rätt utbildning.

Kompetensbristen är i dag det största hindret för tillväxt, här i Kalmar län såväl som i hela landet. Tre av tio rekryteringsförsök misslyckas. Samtidigt väljer många unga utbildningar som inte leder till arbete. Det är ett slöseri med både talang och skattepengar, och det drabbar både individen och regionens utveckling.

Grunden till problemet ligger ofta i bristen på medvetna val. Många elever väljer utbildning utan att fundera på vart den leder. Vissa följer föräldrarnas förväntningar trots att deras talanger kanske lutar mot praktiska yrken. Andra lockas av trendiga utbildningar utan att undersöka arbetsmarknaden. Och fortfarande lever bilden kvar av industrijobb som smutsiga och monotona, trots att dagens produktion är högteknologisk, ren och välbetald.

Att välja utbildning är ett av livets viktigaste beslut. Ett medvetet val handlar om att väga samman intresse och passion med verkliga framtidsutsikter. För den som vill att utbildningen ska leda till jobb är det avgörande att titta på vad företagen faktiskt efterfrågar. I dag är behovet störst inom praktiska yrkesutbildningar, STEM-ämnen (naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik) och vårdsektorn.

Det är också viktigare vad du läser än hur länge. Svenskt Näringslivs Högskolepejl 2025 visar tydligt att studenter med ”rätt” inriktning snabbare etablerar sig på arbetsmarknaden. Det är alltså medvetna val – inte längre studietid – som gör skillnaden.

Samtidigt måste politiken ta sitt ansvar. Under lång tid har utbildningssystemet dimensionerats efter studenternas efterfrågan, inte arbetsmarknadens behov. Resultatet har blivit överskott inom vissa områden och brist inom andra. Nu påbörjas ett viktigt arbete för att bättre anpassa utbildningsplatserna till företagens efterfrågan – en nödvändig förändring som måste fortsätta.Vårt läns framtid avgörs inte bara av investeringar och infrastruktur, utan av hur väl vi lyckas matcha människors utbildning med företagens behov. Det kräver reformer, ansvar – och fler medvetna val.

För när fler unga väljer medvetet, växer inte bara deras egna möjligheter. Då växer också Kalmar län, Sverige – och framtiden.

Ulrica Bennesved

Regionchef Svenskt Näringsliv