DEBATT: Förskolepersonalens oro – 

Snövits förskola i Vimmerby riskerar att läggas ner. Nu har förskolans personal skickat in en skrivelse till politikerna Eva Kindstrand Ströberg, Peter Karlsson och Lars Sandberg som vår tidning har tagit del av.

Bakgrund till Politiker

Det har kommit till vår kännedom att Snövits förskola riskerar att avvecklas. Vi i personalen vill härmed framföra vår oro och vår bestämda uppfattning att ett sådant beslut skulle stå i strid med barnens bästa och kommunens långsiktiga mål för trygghet, kvalitet och hälsa inom förskoleverksamheten.

Barnkonventionen som rättslig grund

Sverige har sedan 1 januari 2020 gjort Barnkonventionen till svensk lag.

I enlighet med artikel 3 ska barnets bästa komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. En nedläggning av Snövits förskola, som idag erbjuder en trygg och välfungerande miljö för barnen, riskerar att motverka detta grundläggande rättsliga krav. Barnen på Snövit har redan starka relationer till sin personal, sina kamrater och sin välkända miljö. Snövits förskola är den enda förskolan inne i Vimmerby stad som har åldersblandade avdelningar. Fördelen med åldersblandade grupper är att pedagogerna får bättre kontakt med vårdnadshavarna och en bättre helhetssyn på barnens utveckling eftersom man följer dem under flera år. En nedläggning skulle skapa oro, otrygghet och stress- något som direkt strider mot barnens rätt till trygghet och utveckling.

Snövits förskola- en välfungerande verksamhet

Snövits förskola uppvisar en hög närvaro bland både barn och personal. Förskolan har frisk personal, friska barn och trygghet i vardagen. Inga sjukskrivningar under de senaste åren borde gynna kommunen ekonomiskt och även väga upp att förskolan kostar mer kvadratmässigt. Förskolan har en hög grad av trygghet och trivsel enligt såväl personal som vårdnadshavare. På Snövits förskola arbetar en stabil och erfaren personalgrupp som bidrar till kontinuitet och kvalitet i undervisningen. Vi på Snövits förskola får höra från lärare i förskoleklasser att barnen från Snövit har bred kunskap och är väl förberedda när de börjar förskoleklass.

Ett sådant resultat kommer inte av sig självt- det är ett bevis på ett fungerande pedagogiskt arbetssätt, god arbetsmiljö och nära samarbete mellan hem och förskola. Varför bryta upp något som är bra arbetsmiljömässigt?

Forskning visar tydligt att trygga relationer och kontinuitet i förskolan är avgörande för barns psykiska hälsa och inlärning. Att rycka upp barnen från sin trygga miljö riskerar att få negativa konsekvenser för deras välmående under lång tid framöver.

Att avveckla en sådan välfungerande verksamhet vore därför både pedagogiskt och samhällsekonomiskt olyckligt.

En investering - inte en kostnad

Att bevara en välmående förskola som Snövit är inte bara ett barnperspektiv- det är också ett samhällsekonomiskt klokt beslut. I Sverige finns idag ingen forskning om hur de stora förskolorna påverkar barnen. En norsk forskning visar dock att större förskolor saknar den stabilitet och trygghet i vardagen som finns på små förskolor. Stora förskolor innebär också mindre yta per barn. Varför riskera barnens mående innan forskning visar hur de stora förskolorna påverkar barnens mående?

Låt Vimmerby kommun vara en kommun som står i framkant, som låter barngrupperna vara mindre, vilket skulle ge välmående barn, och pedagoger som orkar och har energi och tid att erbjuda barnen en högklassig utbildning i förskolan. Arbetsmiljöverkets undersökning från 2023 visar att hela 65 % av landets förskolepersonal uppger att de inte kommer att “jobba fram till pensionsåldern pga arbetsmiljön". Förskolepersonal är rädda för att man inte kommer hinna se varje barns utveckling i större barngrupper, att det skapar psykisk ohälsa och stress bland både barn och personal, inte kunna ge barnen den närvaro de förtjänar. Men det är inte pedagogernas vilja som brister, det är tiden, strukturen och resurserna.

Mitt i allt detta finns barnen, de som är vår framtid.

Personalen på Snövits förskola