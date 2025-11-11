DEBATT: Nu skyddar vi barnen innan övergreppen sker

Civilsamhället, inte minst plattformar som Dumpen, har länge visat hur lätt vuxna kan söka upp barn på nätet. Att pedofiler begår brott på internet har varit välkänt i decennier, nu ger vi äntligen rättsväsendet möjligheter att agera offensivt innan övergreppen sker.

Nästa år träder en avgörande lagändring i kraft. För första gången blir det möjligt att döma gärningsmän även när brottet aldrig kunnat fullbordas, just därför att polisen hunnit före. Den vuxne som tror att han förgriper sig på ett barn, men i själva verket chattar med en polis, ska inte längre undgå straff.

Samtidigt skärps lagstiftningen kring förberedelsebrott. Att skapa en falsk profil, fejka sin ålder och söka kontakt med minderåriga i sexuellt syfte kommer i fler fall än idag att leda till fängelse. Polisen ska kunna ingripa redan innan kontakt tas med ett riktigt barn.

*

Om ett par veckor presenteras dessutom förslag på ny lagstiftning om brottsprovokation som ger polisen fler verktyg för att komma åt pedofilerna. Vidare skärper vi straffen rejält: barnvåldtäktsmän ska kunna dömas till livstid och farliga gärningsmän ska kunna hållas inlåsta på obestämd tid – för alltid om så krävs.

När vi nu ger Polisen möjlighet att träda in i stället för ett barn som annars hade utsatts i syfte att fiska fram pedofilerna vore ett naturligt nästa steg att kriminalisera grooming på samma sätt. Att stämma träff med ett barn i sexuellt syfte bör vara förbjudet, även om barnet i själva verket är en polis som fångar pedofiler.

*

Dömda pedofiler bör även finnas i offentliga register. Föräldrar har rätt att veta om en dömd förövare finns i närheten. Den som försökt förgripa sig på ett barn ska inte skyddas av sekretess. Sverigedemokraterna är barnens parti och för oss är det självklart att deras intresse av att inte utsättas för sexualbrott måste gå före pedofilernas personliga integritet.

Internet har i decennier kryllat av vuxna som vill barn illa. Att politiken inte har ingripit mot dem under alla dessa år är ett misslyckande. Under för lång tid har civilsamhället fått bära ansvaret för att skydda våra barn.

Nu ska polisen äntligen få verktygen att agera innan barn far illa. Det är en seger för varje barn som slipper bli ett offer och en tydlig signal till varje potentiell gärningsman: ett enda försök räcker för att få samhällets samlade krafter emot sig.

Henrik Vinge (SD), ordförande i justitieutskottet

Mattias Bäckström Johansson (SD), partisekreterare

Johnny Svedin (SD), riksdagsledamot

Martin Kirchberg (SD), regionråd