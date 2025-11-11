DEBATT: Jag är trött på att landsbygden bara får vackra ord

Japp jag bor i Hultsfred. Jag ser varje dag hur hårt människor här kämpar för att hålla ihop samhället, trots att politiken alltför ofta sviker oss. Vi har eldsjälar i föreningslivet, företagare som skapar jobb och ungdomar som vill stanna. Men gång på gång lämnas vi efter.Landsbygden får ofta höra att vi är viktiga.

*

Men när besluten väl fattas i Stockholm är det som att vi inte existerar. Servicen försvinner, bussarna glesas ut, vårdcentraler hotas och skolan får dra ner. Samtidigt får vi höra tal om “frihet” och “valfrihet” men vad betyder det när alternativen helt enkelt inte finns?

-Kollektivtrafik som skärs ner detta är som en spottloska mot glesbygdenNär regeringen pratar om satsningar på landsbygden handlar det ofta om små symboliska bidrag. Samtidigt ser vi hur regionerna får för lite pengar för att upprätthålla kollektivtrafiken. Här i Hultsfred och Vimmerby har många redan tvingats acceptera att bilen är det enda alternativet. Det är inte ett fritt val. Det är ett resultat av politisk nonchalans.

-Välfärden ska finnas även härJag blir upprörd när jag hör ministrar tala om “valfrihet i vården” medan människor i vår kommun tvingas resa mil för en läkartid. Det är inte valfrihet, det är övergivenhet. Vård, skola och äldreomsorg ska fungera i hela landet, inte bara där det är mest lönsamt.

-Vi behöver investeringar, inte avvecklingRegeringen pratar om att stärka landsbygden, men samtidigt drar man in stöd till små kommuner, skär ner på arbetsmarknadsåtgärder och låter statliga jobb försvinna. Vi behöver det motsatta. investeringar i nya företag, utbildning och digital infrastruktur. Det finns en enorm potential här, men den kräver politisk vilja.

*

Hultsfreds och Vimmerbys kommun förtjänar framtidstro.Jag är stolt över att bo här. Vi har stark gemenskap, fantastisk natur och människor som bryr sig. Men jag är trött på att känna att vi måste be om ursäkt för att vi bor utanför storstäderna. Det är inte vi som är problemet. Det är politiken som inte ser vår verklighet.

Som socialdemokrat kommer jag alltid att stå upp för att hela Sverige ska leva. inte bara Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är dags att återupprätta tron på landsbygden. Vi kräver rättvisa, inte smulor.

Rasmus Nyberg Socialdemokrat, boende i Hultsfred