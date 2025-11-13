DEBATT: Återvandringsbidraget är en win-win

Socialdemokraterna och deras stödpartier gör nu allt för att fördumma debatten om återvandringsbidraget. De försöker få det att låta som om tidöpartierna vill utvisa människor som arbetar och bidrar till välfärden – när det i själva verket handlar om något helt annat.

Frivillig återvandring handlar om att ge människor som fastnat i bidragsberoende, inte lärt sig språket efter flera år i sverige eller som själva vill återvända till sina hemländer, en verklig chans till en ny start. Det är ett stöd till dem som inte kan eller vill anpassa sig till Sverige, inte ett straff. Samtidigt frigörs resurser i svenska välfärden – en win-win för både individen och samhället.

*

Det är anmärkningsvärt att flera kommuner tackat nej till ett samtal med den nationella samordnaren för frivillig återvandring. Syftet är inte att utvisa någon, utan att diskutera hur man på ett värdigt sätt kan stötta de människor som själva vill återvända till sina hemländer.

Det handlar om att hjälpa människor som inte rotat sig i Sverige, som har svårt att lära sig språket, eller som fastnat i ett livslångt bidragsberoende. För dessa individer kan en återetablering i hemlandet innebära en ny chans till ett värdigt och självständigt liv. Samtidigt frigörs resurser i den svenska välfärden – resurser som kan användas till äldreomsorg, sjukvård och skola.

*

När tidöpartierna nu höjer återvandringsbidraget är det inte en ny idé. Faktum är att det var Socialdemokraterna som en gång införde bidraget, då på en nivå som i dagens penningvärde motsvarar liknande den höjning som tidöpartierna genomför. Skillnaden är att Socialdemokraterna idag vill låtsas som om de aldrig haft något med saken att göra, trots att de själva lade grunden till systemet. Istället spelar de nu dumma och kallar reformen rasistisk, en reform de själva skapade.

Den här reformen är både rationell och human. Den bygger på frivillighet, tydliga regler och kontroller för att förhindra missbruk. För staten är det en ekonomiskt klok investering – en engångskostnad som kan ersätta åratal av försörjningsstöd och integrationsinsatser som inte lett någonstans. För individen innebär den möjligheten att återvända hem med värdighet och ekonomiskt stöd att börja om.

*

Att flera kommuner inte ens vill föra en dialog om detta är anmärkningsvärt. Socialdemokraternas nej är väntat – partiet har länge satt röstfiske och symbolpolitik före resultat. Men att även stödpartier till S, till och med på borgerliga sidan i vissa kommuner, ställer sig bakom ett beslut som i praktiken innebär att man säger nej till både information och ansvarstagande, är svårare att förstå.

Sverigedemokraterna ser på frågan ur ett helhetsperspektiv. Vi vill minska utanförskapet, värna välfärden och samtidigt erbjuda människor en väg hem som är både realistisk och respektfull. Det är inte värdigt att låsa fast människor i ett livslångt beroende av bidrag, lika lite som det är värdigt att avvisa möjligheter till frivillig återvandring av politiska skäl.

*

Flyktinginvandringen till Sverige kostar över 80 miljarder skattekronor varje år (1,35% av BNP enligt Ruist J. 2015). Det är pengar som hade kunnat gå till vård, skola och omsorg – men som istället läggs på att upprätthålla ett system där människor fastnar i beroende. Varje person som väljer en ny start i sitt hemland, med hjälp av det frivilliga återvandringsbidraget, är inte bara en mänsklig framgång utan en ekonomisk vinst – återbetalningen till Sverige sker redan inom fem år.

Att motsätta sig frivillig återvandring för dem som inte vill eller kan integreras är i praktiken att säga ja till fortsatt bidragsberoende. Det kan bara förklaras av att vänsterblocket är berett att betala dyrt för att behålla rösterna kvar i landet – även om priset är den svenska välfärden.

Ted Nyberg (SD)

Ordförande

SD Oskarshamn