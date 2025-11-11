DEBATT: Vi är kommunens resurs för medvetna val

Tack Ulrica Bennesved , regionchef på Svenskt Näringsliv, för att du uppmärksammar hur viktigt det är att individer får stöd i att göra medvetna val. Vill vi tillföra ett lokalt perspektiv på frågan.

Vimmerby kommun har en viktig resurs i Campus och Vimmerby Lärcenter. Här kan kommuninvånare både få hjälp med vägledning och själva studierna. Studier kan bedrivas på alla nivåer, från grundskolenivå till yrkeshögskola, universitet och högskola.

Studie- och yrkesvägledningen är öppen för alla vuxna i kommunen och du som söker vägledning behöver inte ens ha en konkret fråga, utan det går bra att få stöd i många typer av processer som har med studie- och yrkesval att göra.

Vi har god kännedom om den lokala arbetsmarknaden och finns här speciellt för dig som vill bo kvar på orten medan du studerar. Campus Vimmerby samverkar med högskolor och yrkeshögskolor, men även du som vill studera på distans mot något annat lärosäte kan utnyttja lokalerna och exempelvis skriva tentamen på Campus.

Vimmerby Lärcenter möter också upp lokala behov, både genom yrkesutbildningar inom bristyrken som kock och undersköterska, och genom att hjälpa kommunens invånare att komplettera för att bli behöriga till andra utbildningar. Här kan du även nå en gymnasieexamen, vilket är en av de viktigaste faktorerna för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Vuxenutbildningen är en omfattande och mångfacetterad verksamhet som inte går att göra rättvisa i en kort debattartikel. För att göra väl underbyggda val behöver individen både ha kunskap om alternativen - och om sig själv. Därför behövs vägledning, och därför är vägledning inom komvux tillgänglig för alla.

Sara Olsson, Campuschef och rektor Vimmerby Lärcenter

Sandra Carlsson, rektor Vimmerby Lärcenter

Rebecka Fredriksson, studie- och yrkesvägledare Vimmerby Lärcenter