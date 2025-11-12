DEBATT: Vidga vyerna – Vimmerby är inte ett anpassat samhälle

Debattören efterlyser fler möjligheter till aktiviteter för alla. Genrebild.
Foto: MostPhotos
Jag går in på Vimarskolans skolgård med äldsta barnet, jag tittar mig omkring efter lekmöjligheterna som finns på gården. Där är en lekställning, allt är högt upp, där finns höga kanter och så är det sand runt, den där sanden... Tittar på nästa och nästa... De är många lekställningar men ALLA är likadana. Det finns lek där på skolgårdarna (både Astrid Lindgrens skolan och Vimarskolan) men är den för alla?
Tänk dig själv att du har svårigheter med din kropp, det är svårt att ta sig överallt. Kanske behöver du använda rullstol när kroppen inte räcker till, kanske behöver du använda rollator eller andra hjälpmedel.
Hur har du då möjligheten att leka och känna dig självständig (röra dig utan att vara beroende av någon annan) i leken som dina jämnåriga kompisar? Har du möjligheten att utöva samma fritidsaktiviteter på föreningar som dina kompisar? Har du möjligheten att röra dig självständigt i samhället som andra i din ålder?
*
Kollar vi på lekparker runtom i Vimmerby så är det detsamma. De finns där, men det är sand, det är högt upp till lek, inga anpassade gungor, det är uppbyggda kanter, det är tung bark runtomkring eller som sagt sand. Och då kanske det enda som du egentligen vill är att kunna lekamed dina kompisar eller iallafall vara nära dinkompisar, men du har inte möjlighet att ta dig fram när de springer iväg. Du kanske är en förälder som använder hjälpmedel och vill ha möjligheten att leka med dina barn eller iallafall kunna vara nära dina barn när de leker i parken.
Den här diskussionen riktar sig kanske mest till barn, för det är det som drabbar vår familj just nu). Men det finns andra aspekter i "staden" att ta hänsyn till; entréer med trappor till butiker och restauranger. Eller så finns där en gammal utpekande "hiss" till dig i ett mörkt hörn på baksidan av byggnaden.
*
Kanske bor du som använder rullstol eller andra hjälpmedel nära Folkets park? Där är trottoaren obefintlig nuförtiden! Att vinterunderhålla trottoarer är inte heller kommunens starka sida, du kommer knappt fram gående på vissa partier på vintern. Kanske sitter du i exempelvis rullstol & behöver handla men du tar dig inte fram dit du ska pågrund av att prioriteringen inte är att skotta trottoarer?
Var finns det bra offentliga anpassade toaletter i vår kommun? Och då vill jag att ni vidgar era vyer även där när ni tänker på en bra offentlig toalett. En del människor är beroende aven brits, lyft och utrymme för att ha möjligheten att kunna ta sig till toaletten.
*
Att hitta bra anpassade aktiviteter som passar alla är inte många föreningar som erbjuder i kommunen. Arbeta för ett mer inkluderande samhälle, det är år 2025 och Vimmerby borde ha vidgat sina vyer betydligt mer. Att ha möjligheten att leka i skolan, att ha möjligheten att leka på fritiden, att ha möjligheten till fritidsaktivitet, att ha möjligheten att ta sig in i entréer och att ha möjligheten att ta sig fram dit en ska i ett samhälle borde vara en rättighet och en tillgänglighet för alla. Så på min fråga: är Vimmerby ett anpassat samhälle? Så är svaret: Nej, långt ifrån.
Jag hoppas att mycket hinner att hända framöver så att mitt barn som kommer växa upp i Vimmerby ska ha samma möjligheter som andra barn. De här barnen som vill känna sig lika inkluderade och självständiga som sina kompisar finns i vårt samhälle, de har alltid funnits och de kommer alltid att finnas. Låt dem finnas, låt dem röra sig i samhället och låt dem få känna att de tillhör samhället lika mycket som vem som helst.
(Liten notis att tänka på när ni nu funderar, enkroppslig funktionsvariation är inte alltid lika med en intellektuell funktionsvariation)
Anonym förälder