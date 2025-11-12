DEBATT: Vidga vyerna – Vimmerby är inte ett anpassat samhälle

Tänk dig själv att du har svårigheter med din kropp, det är svårt att ta sig överallt. Kanske behöver du använda rullstol när kroppen inte räcker till, kanske behöver du använda rollator eller andra hjälpmedel.

Hur har du då möjligheten att leka och känna dig självständig (röra dig utan att vara beroende av någon annan) i leken som dina jämnåriga kompisar? Har du möjligheten att utöva samma fritidsaktiviteter på föreningar som dina kompisar? Har du möjligheten att röra dig självständigt i samhället som andra i din ålder?

*

Kollar vi på lekparker runtom i Vimmerby så är det detsamma. De finns där, men det är sand, det är högt upp till lek, inga anpassade gungor, det är uppbyggda kanter, det är tung bark runtomkring eller som sagt sand. Och då kanske det enda som du egentligen vill är att kunna lekamed dina kompisar eller iallafall vara nära dinkompisar, men du har inte möjlighet att ta dig fram när de springer iväg. Du kanske är en förälder som använder hjälpmedel och vill ha möjligheten att leka med dina barn eller iallafall kunna vara nära dina barn när de leker i parken.

Den här diskussionen riktar sig kanske mest till barn, för det är det som drabbar vår familj just nu). Men det finns andra aspekter i "staden" att ta hänsyn till; entréer med trappor till butiker och restauranger. Eller så finns där en gammal utpekande "hiss" till dig i ett mörkt hörn på baksidan av byggnaden.

*

Kanske bor du som använder rullstol eller andra hjälpmedel nära Folkets park? Där är trottoaren obefintlig nuförtiden! Att vinterunderhålla trottoarer är inte heller kommunens starka sida, du kommer knappt fram gående på vissa partier på vintern. Kanske sitter du i exempelvis rullstol & behöver handla men du tar dig inte fram dit du ska pågrund av att prioriteringen inte är att skotta trottoarer?