DEBATT: Moderaterna behöver vinna regionvalet

Efter nästan två decennier utan majoritetsinflytande är det dags för oss Moderater i Region Kalmar län att återvinna förtroendet och visa att verklig förändring är möjlig. Vi formar nu ett nytt lag som vill samma sak: ett Kalmar län där vården når alla, där vägar och kommunikationer håller och där människor känner framtidstro.

Tusentals medarbetare bär varje dag välfärden på sina axlar. De förtjänar arbetsmiljöer där schema- och bemanningslösningar är långsiktiga, där hyrberoendet bryts och där de har möjlighet att utvecklas. Det är så man bygger förtroende, genom ansvar och tydliga verktyg.

Vården måste vara nära och rätt. Vid Västerviks sjukhus behöver det byggkaos som varit i många år, främst runt kvinnosjukvården, landa ned i lokaler som både går att arbeta och vårdas i. De palliativa vårdplatserna för de i livets slutskede återinföras på sjukhuset.

Och Moderaternas vision om ett centrum för cancervård i Västervik går att genomföra med rätt prioriteringar. Vi måste därtill garantera akuta ambulansresurser: exempelvis har ambulansstationerna på vår glesbygd såsom i Löttorp och Virserum varit svåra att bemanna – detta kräver särskild uppmärksamhet och lösningar som fungerar runt klockan, inte bara kontorstid.

*

Primärvården ska finnas nära. Efter många turer finns en filial idag i Överum till Gamleby hälsocentral, i Löttorp en filial till Borgholms hälsocentral och i Söderåkra till Torsås hälsocentral. Att bygga ut vården och tillgängligheten på landsbygden - det är nära vård på riktigt, inte den pappersprodukt som idag finns på skrivborden på regionhuset.

Varför inte uppmuntra till att etablera fler filialer, förslagsvis på orter - där den privata sjukvården tvingats lägga ned på grund av dåliga villkor i förändrade avtal med regionen - såsom i Södra Möckleby, Alsterbro och Vissefjärda? Frågan vi måste ställa är ”ska vi hjälpa eller stjälpa”?

*

Utbildning och kompetensförsörjning är avgörande för länets framtid. Som gott exempel framhåller vi Vimmerby folkhögskola som framgångsrikt erbjuder yrkesutbildningar för bristyrken. Nu ser vi gärna att de övriga folkhögskolorna i Gamleby, Högalid och på Öland tydligare ställer om mot yrkesutbildningar som möter de behov av kompetensförsörjning som finns i bland annat länets industri och därtill aktivt ser till att kunna ta emot elever med funktionsvariation med anpassade boendemöjligheter och klassrum.

Att hela länet hänger ihop kräver samverkan mellan region och kommuner. De nordliga kommunerna står inför särskilt tuffa arbetsmarknads- och kompetensutmaningar. Därför bör Region Kalmar län stödja kommunerna i nordost genom samverkan; konkret kring arbetsmarknad, företagsetablering och kompetensförsörjning — inte med floskler utan med mål och resurser.

Kalmar län har väntat länge nog på resultat och tydliga prioriteringar. Nu bygger vi Moderater laget som gör förändring möjlig – med ansvar, prioritering och framtidstro.

Carl Dahlin (M)

Regionråd, Moderaterna i Region Kalmar län