DEBATT: Människor ska inte lämnas ensamma i ett ingenmansland

Psykisk ohälsa är en av vår tids stora hälsoutmaningar – men tillgången till vård och behandling har alltför länge varit för dålig. Nu genomförs satsningar som saknar motsvarighet.

Regeringen har i varje budgetproposition sedan 2022 ökat resurserna till psykisk hälsa och satsar i budgetpropositionen för 2026 hela 4,7 miljarder – mer än dubbelt så mycket som Socialdemokraterna satsade i sin sista budget.

För 2026 gör regeringen en stor satsning på den länge eftersatta vuxenpsykiatrin. Satsningen omfattar 1,5 miljard kronor till regionerna för att bland annat öka vårdkapacitet och antalet vårdplatser och stärka de akutpsykiatriska verksamheterna. Pengarna ska också användas för att göra vården mer flexibel utifrån patientens behov, exempelvis genom självvald inläggning och bättre övergångar mellan barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin, en gräns som ställer till stora problem för unga och familjer idag.

*

I budgeten aviseras också betydande satsningar om 400 miljoner kronor per år för att genomföra en samsjuklighetsreform gällande vården för personer som har både psykiatrisk problematik och beroendesjukdom. Detta är en oerhört utsatt grupp som ofta har hamnat i kläm när vård, socialtjänst och andra aktörer inte har förmått samordna sig.

Samtidigt löper regeringens tidigare satsningar vidare 2026 och 2027. Regeringen satsar en miljard kronor per år för ökad tillgänglighet inom BUP. Därtill satsar regeringen 400 miljoner kronor per år på primärvårdens arbete med psykisk hälsa. Av många eftersatta områden är nog detta det mest eftersatta.

Trots att psykisk ohälsa är en mycket vanlig orsak till att människor söker sig till vårdcentralen, har man inte kunnat räkna med att hjälpen faktiskt finns där. Alltför ofta har medicinering blivit det enda svaret. Basen i vårdsystemet – primärvården – har varit alldeles för smal i förhållande till resten av pyramiden.

*

Sammantaget skickar regeringens satsningar en tydlig signal till regioner och kommuner. Regeringen satsar stora resurser på det arbete som utförs där och skjuter till stora summor för att öppna fler vårdplatser. Då vilar det ett tungt ansvar på regionerna att säkerställa att medlen når fram till psykiatrin – så att människor inte ska komma i kläm och lämnas ensamma i ett ingenmansland.

Chatrine Pålsson Ahlgren

Regionfullmäktigeledamot