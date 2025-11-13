DEBATT: Förlossningskrisen i Västervik – ett politiskt svek mot kvinnorna

Att förlossningen i Västervik stängt två av fem vårdplatser och att kvinnoklinikens vårdavdelning stängs helt är inget annat än ett politiskt misslyckande. Tryggheten för gravida kvinnor och deras familjer i norra Kalmar län raseras. Kvinnor i exempelvis Västervik, Vimmerby och Hultsfred riskerar att få resa upp till 15 mil enkel väg för att föda – till Kalmar eller Norrköping – mitt i en av livets mest sårbara stunder.

Detta sker samtidigt som bemanningen är i fritt fall. På förlossningen i Västervik saknas idag 10 av 24 barnmorskor. Ändå fortsätter den styrande majoriteten (S, C och V) att hänvisa till ”kompetensbrist” som om det vore en naturkraft de saknar ansvar för.

Men sanningen är att barnmorskor finns. Problemet är att Region Kalmar län inte lyckas vara en arbetsgivare som personal vill stanna hos. När arbetsmiljön är undermålig, scheman är ohållbara och möjligheten till återhämtning uteblir – då lämnar människor yrket eller söker sig till andra regioner. Att gömma sig bakom ord som kompetensbrist är att fly från sitt arbetsgivaransvar.

*

Vi känner igen mönstret. När den palliativa enheten i Västervik lades ned hette det också att det saknades personal. I stället för att åtgärda problemen lät man verksamheten avvecklas. Nu står förlossningen inför samma risk. Steg för steg monteras trygg vård ned – inte för att det måste vara så, utan för att politiska beslut har uteblivit.

Nu är äntligen en ombyggnation av lokalerna beslutad. Men det ställer i sin tur nya krav på lösningar. Att arbeta på en byggarbetsplats innebär flera potentiella risker.

På senaste sammanträdet med regionfullmäktige frågade jag ansvarigt regionråd Mattias Adolfson (S) om vad den politiska majoriteten gör för att de kvarvarande barnmorskorna ska orka jobba under ombyggnationen. Oljud, byggdamm och därtill en hård arbetsbelastning med extrapass innebär ännu mer påfrestning för medarbetarna.

*

Svaret jag fick var att man fortsätter leta hyrpersonal. Dessvärre är det svårt att hitta hyr-barnmorskor. Men även om de lyckas, hur motiverade tror de att den ordinarie personalen blir att stanna kvar? Bemanningspersonal har högre löner och brukar inte vilja jobba på storhelger eller sommarperioder. Det enda sättet att upprätthålla en verksamhet dygnet runt blir i så fall att fastanställda barnmorskor tvingas jobba ännu fler pass för att täcka upp. Risken är uppenbar att ännu fler då lämnar verksamheten.

Kristdemokraterna har länge varnat för utvecklingen. Vi har krävt bättre villkor, fler utbildningsplatser, bättre schema­läggning och en tydlig plan för att göra Region Kalmar län till en attraktiv arbetsgivare. När en förlossningsavdelning tvingas stänga vårdplatser på grund av personalbrist är det inte ett administrativt problem – det är ett svek mot kvinnor, barn och familjer.

För detta är inte en kris som “hänt av sig själv”. Det är resultatet av en mångårig brist på politiska beslut.

Maud Ärlebrant (KD)

Ledamot i Regionfullmäktige