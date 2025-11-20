DEBATT: Nu kan alla familjehemsplacerade barn få en meningsfull fritid – kommunerna måste ta chansen

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag till landets kommuner för att stärka familjehemsplacerade barns möjligheter att delta i fritidsaktiviteter. Det är en viktig och efterlängtad reform – och nu är det upp till kommunerna i Kalmar län att ta vara på möjligheten.

Hittills har familjehemsplacerade barn stått utanför möjligheten till fritidskortet, trots att just dessa barn ofta har allra störst behov av trygga sammanhang, gemenskap och meningsfulla aktiviteter. Tack vare det nya uppdraget kommer socialtjänsten i varje kommun att kunna ansöka om medel för att barn i familjehem ska kunna idrotta, spela instrument, gå på teater, prova nya hobbyer och vara en del av samma gemenskap som andra barn.

Kristdemokraterna har länge drivit frågan om att stärka familjehemsplacerade barns rättigheter. Vi vill särskilt lyfta att FACO – Familjevårdens centralorganisation – har varit en viktig aktör i att synliggöra problemet och driva på för förändring. Nu finns äntligen en lösning på plats.

Detta är dessutom ett naturligt steg efter införandet av fritidskortet, som kom till för att skapa mer jämlika uppväxtvillkor och ge fler barn möjlighet till en aktiv och utvecklande fritid. Att även barn i familjehem nu omfattas av riktade stöd är en logisk, rättvis och nödvändig fortsättning.

Vi vill därför uppmana alla kommuner i Kalmar län: sök statsbidraget hos Socialstyrelsen. Det finns ingen anledning att vänta. Varje barn som lever i familjehem ska ha samma chans som andra barn att delta i aktiviteter som stärker självkänslan, skapar gemenskap och bidrar till en tryggare vardag.

För Kristdemokraterna är detta en fråga om både rättvisa och barnens bästa. När samhället kliver fram och möjliggör en meningsfull fritid ger vi barn som haft en tuff start i livet bättre förutsättningar för framtiden. Det är ett ansvar vi alla delar – och en möjlighet som Kalmar läns kommuner nu måste ta vara på.

Björn Östman (KD)

Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)