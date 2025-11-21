DEBATT: Nu tar vi tillbaka tryggheten

I decennier har Sverige styrts med en naiv rättspolitik som satt kriminella före brottsoffer. Socialdemokratiskt styrda regeringar har gång på gång blundat för gängens framväxt, förminskat problemets omfattning och prioriterat symbolpolitik framför trygghet.

Resultatet ser vi idag, barn och oskyldiga som skjuts ihjäl av andra barn, kvinnor som utsätts för grovt våld och hela bostadsområden som satts i skräck och präglas av rädsla och tystnadskultur.

Nu sker en historisk kursändring. Sverigedemokraterna har tillsammans med regeringen presenterat budgetsatsningar som gör upp med Socialdemokraternas misslyckade politik och där vi återupprättar lag och ordning. Vi slår hårt mot gängens grova våld där straffen för gängkriminella dubblas, deltagande i kriminella gäng kriminaliseras och upprepade grova sexualbrott ska ge livstids fängelse. Reglerna för villkorlig frigivning stramas åt, vi hyr fängelseplatser utomlands och rättsväsendet tillförs de resurser som tidigare regeringar aldrig prioriterade.

Vi stryper den kriminella ekonomin och tar därigenom ifrån gängen deras maktbas. Vi bryter rekryteringen av unga genom att sänka straffbarhetsåldern till 13 år för allvarliga brott, avskaffar ungdomsrabatten för unga myndiga och inför nya ungdomsfängelser. Vi stärker brottsoffrens rättigheter med nya ersättningsregler och myndigheterna får ökade resurser för att stödja den som drabbats. Samtidigt skärps straffen för mäns våld mot kvinnor och hedersförtryck där vi bland annat inför ett nytt brott: psykiskt våld.

Detta är politik som gör skillnad på riktigt. Socialdemokraterna skapade problemen och lät kriminaliteten växa och nu levererar vi lösningarna. Sverigedemokraternas hårdare rättspolitik blir verklighet där fokus flyttas från gärningsmännen till brottsoffren, från ursäkter till riktiga konsekvenser och där Sverige äntligen tar kampen mot kriminaliteten på allvar.

Henrik Vinge (SD), rättspolitisk talesperson

Mattias Bäckström Johansson (SD), partisekreterare

Martin Kirchberg (SD), regionråd

Johnny Svedin (SD), riksdagsledamot