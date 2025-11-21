DEBATT: 70 miljarder skäl att göra upp med ålderismen

Sverige har ett problem. Samtidigt som behovet av kompetens ökar i nästan varje bransch lämnas en av landets mest värdefulla resurser outnyttjad: människor med omfattande erfarenhet och yrkeskunnande. Det är dags att göra upp med ålderismen.

Pluskommissionens analyser visar att Sverige är sämst i Norden på att värdera och anställa personer över 55. I Danmark har en arbetssökande i samma ålder mer än dubbelt så stor chans att få ett jobb. Bakom siffrorna finns människor som vill bidra men stängs ute trots kunskap, vilja och decenniers erfarenhet. Många beskriver dessutom hur jobberbjudanden minskar redan i 40-årsåldern och att återkopplingar uteblir. För många slår ålderdomen till långt före pensionen.

Åldersdiskriminering är ofta subtil. I rekryteringsprocesser handlar urvalet allt oftare om att välja bort, inte välja in. Äldre kandidater sorteras bort innan kompetensen ens hunnit bedömas. Detta förstärks av att många som arbetar med rekrytering själva är unga – inget problem i sig, men perspektivet blir begränsat. Samtidigt råder en kultur där ungdomlighet kopplas till driv och potential. Erfarenhet, omdöme och stabilitet undervärderas, trots att det ofta är just dessa egenskaper som saknas i organisationer.

*

Kostnaden för denna kultur är enorm. Pluskommissionen uppskattar att Sverige förlorar cirka 70 miljarder kronor varje år på att inte ta tillvara potentialen hos människor mellan 55 och 74 år. I ett läge med omfattande kompetensbrist är detta ett slöseri som påverkar både tillväxt och välfärd.

En modern arbetsmarknad behöver vara mer flexibel. Det handlar inte om att avskaffa pensionen, utan om att lämna föreställningen att människors värde minskar vid en viss ålder. Fler måste ges möjlighet att fortsätta arbeta, byta bana eller trappa av på sätt som passar deras livssituation och förutsättningar.

*

I en motion till riksdagen har jag lyft fram behovet av att stärka möjligheterna att arbeta längre, förtydliga skyddet mot åldersdiskriminering och uppmuntra arbetsgivare att arbeta aktivt med åldersdiversitet. Men lagstiftning kan inte ensam förändra en kultur. Arbetsgivare behöver samtidigt granska sina rekryteringsprocesser och våga utmana de föreställningar som styr dagens urval.

Kalmar län har Sveriges äldsta befolkning. Tänk vilken enorm samlad kompetens som finns här. Ett län med så mycket erfarenhet borde ligga längst fram i landet när det gäller att ta tillvara den – och Sverige borde ligga i världstoppen, inte i bottenligan. Erfarenhet är ingen belastning. Det är en av landets mest underskattade framtidsresurser.

Marie Nicholson (M), riksdagsledamot