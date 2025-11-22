DEBATT: Kalmar län behöver en långsiktig energipolitik - för jobben och konkurrenskraften

Sverige står inför en historisk och nödvändig omställning. Elektrifieringen av transporter och industri är avgörande för att bli oberoende från oljeproducerande länder, nå klimatmålen och stärka vår konkurrenskraft. Men för att nå dit behövs tydliga spelregler som håller över tid.

En ny undersökning från Demoskop och Energiföretagen, genomförd bland landets kommunpolitiker från alla partier, visar en tydlig samsyn i Kalmar län:

91 procent anser att det är viktigt med politisk samsyn mellan regering och opposition om energipolitiken.

90 procent av kommunpolitikerna instämmer i att staten bör ta ett större ansvar för att säkerställa tillgång till el för elektrifiering och klimatomställning.

82 procent tror att elanvändningen i deras kommun kommer att öka de närmsta fem åren. Men bara 51 procent tror att man har en bra förmåga att möta detta behov i sin kommun.

75 procent anser att politiskt fokus på enskilda kraftslag försämrar möjligheterna att bygga mer elproduktion och möta samhällets växande elbehov.

82 procent är positiva till att bygga ut elnätet kommande 5-10 år. Något som bådar gott då det behöver investeras och reinvesteras för upp emot 1000 miljarder kommande 20 år.

Det är bra att kommunpolitikerna i länet är så eniga. Nu måste också staten ta ett större ansvar för planering och för att skapa rätt förutsättningar för investeringar. Det handlar om att bygga ut elnäten, nyttja fjärrvärmens potential, skapa förutsättningar för ny elproduktion och säkerställa att tillståndsprocesserna går snabbare.

*

Nu behövs en brett förankrad energipolitik, som skapar de långsiktiga förutsättningar industrin behöver för omställning och elektrifiering.

Energiföretagen har därför tillsammans med representanter för stora delar av svensk industri och fackföreningsrörelse föreslagit att en Energiberedning inrättas – en modell som samlar alla riksdagspartier, likt Försvarsberedningen. Det skulle kunna vara ett sätt att skapa stabila spelregler som varar över mandatperioder och ge trygghet för de miljardinvesteringar som krävs i elnät, elproduktion och fjärrvärme.

*

Elektrifieringen är en fråga om jobb, välfärd och Sveriges konkurrenskraft. Om vi tvekar nu riskerar vi inte bara att tappa investeringar till andra län utan till andra länder som erbjuder tydligare villkor.

Vi uppmanar därför Riksdagspartierna att, bland annat tillsätta en Energiberedning. Ge Kalmars län och Sverige den långsiktiga energipolitik som krävs för att göra Sverige oberoende, hållbart och konkurrenskraftigt för kommande generationer.

Åsa Pettersson vd, Energiföretagen

Anders Karmehed, regionchef Syd, Energiföretagen

Anna Karlsson, vd, Kalmar Energi

Torbjörn Svahn, vd, Västervik Miljö & Energi

Peter Hjalmar, regionchef Syd, E.ON

Sezgin Kadir, vd, Kraftringen

Johan Lundberg, vd, OKG

Markus von Zweigbergk, vd Ålem Energi