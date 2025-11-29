DEBATT: Välj trygghet istället för slöseri

Det finns ett ögonblick när det blir uppenbart för alla att utvecklingen i Region Kalmar län har nått vägs ände. Regionen är hårt pressad av kostnadsökningar, otrygghet och felprioriteringar.

Under åratal har S-V-C-majoriteten putsat på fasaden medan grunden långsamt vittrat sönder. Därför lägger Sverigedemokraterna nu fram vårt mest heltäckande budgetförslag hittills i Region Kalmar län. En budget som sätter trygghet, vård, kärnuppdrag och respekt för varje skattebetalare först. Det är den budget vi går till val på.

Ambulanssjuksköterskor runt om i länet vittnar om hur hot och våld snabbt ökar, är det tydligt hur djupt problemen som finns går. Vi har i flera år drivit frågan om att regionen måste ta otryggheten på allvar. När två incidenter inträffar på en månad och personal berättar att de tvekar innan de går in i en trappuppgång, är det inte längre en ”arbetsmiljöfråga”. Det är ett symptom på ett samhälle där den politiska ledningen tappat greppet sedan flera decennier.

*

I vår budget finns satsningar som tar tag i detta på riktigt. Vi stärker arbetsmiljön i hela vårdkedjan, förstärker trygghetsarbetet i ambulansverksamheten och lägger om resurser från byråkrati och symbolprojekt till handfasta insatser för personalen. När majoriteten fortsätter finansiera HBTQ-diplomeringar, ideologiska utbildningspaket och projekt utan bäring på patientnytta, använder vi pengarna till fler vårdplatser, bättre bemanning och tryggare arbetsmiljöer. Det är i praktiken skillnaden mellan oss och majoriteten: SD satsar på din vård när du behöver den.

Region Kalmar län behöver en ny ekonomisk styrning som håller över tid. Därför granskar vi slöseriet. Vi drar ned på byråkrati, stoppar kostsamma projekt utan tydlig nytta och återför resurserna till kärnuppdraget med vård, kollektivtrafik och system som fungerar även när tiderna blir sämre. Vi prioriterar psykiatrin med fler platser, kortare köer och en tydlig inriktning för verklig patientnytta. Vi stärker kollektivtrafiken genom att styra medlen till fungerande linjer och reella behov, istället för att låta kostnadsdrivande experiment försvaga ekonomin år efter år.

*

Vår budget står på tre ben: trygghet, ansvar, nytta och resultat. Vi bygger inga luftslott och slipar inte på ideologiska projektdokument. Vi lägger en budget som ska tåla kriser, inflation och svängningar. Därför väver vi in trygghetsarbetet i hela organisationen, från ambulans och akutmottagning via vårdavdelningar till den kollektivtrafik människor är beroende av för att ta sig till och från vården. När otryggheten ökar i samhället påverkas hela vårdkedjan. Vi kommer inte att gömma oss bakom interna PM och arbetsgrupper.

Kalmar län förtjänar en budget som skyddar, stärker och fungerar i verkligheten. En budget som återupprättar ordningen i ekonomin, sätter vård och kollektivtrafik först och låter invånarnas behov styra. Det är denna inriktning vi går till val på. Vårt mål är att återupprätta ett tryggt och välfungerande Kalmar län där vi sätter stopp för slöseri och ser till att varje skattekrona gör verklig skillnad i vård och vardag.

*

Vår budget innebär en nödvändig kursändring: från tomma ord till konkreta åtgärder. Sverigedemokraterna vägrar acceptera att vårdpersonal möts av hot. Vi accepterar inte att resurser försvinner till projekt utan nytta. Vi väljer fler vårdplatser framför fler konsulter, tryggare arbetsmiljö framför fler ideologiska utbildningar. För oss handlar det om respekt för att varje krona kommer från medborgarnas arbete och att det är vårt ansvar att förvalta dessa medel väl.

Vi glömmer aldrig vilka vi är till för, medborgarna och skattebetalarna. Väljarna i Kalmar län står nu inför ett vägval: att fortsätta med växande underskott och ökande otrygghet, eller välja en budget som sätter trygghet, kärnuppdrag och ansvar först. Sverigedemokraternas regionbudget för 2026 är ditt rätta val.

Martin Kirchberg (SD)

Oppositionsråd Region Kalmar län