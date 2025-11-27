DEBATT: Hyckleri på hög nivå – S trollfabrik avslöjad 1,5 år senare

SD Vimmerby vill nu under rådande omständigheter bemöta den kritik som i maj 2024 riktades mot oss med påståenden om att vi skulle manipulera unga väljare via lokala trollkonton. Både Centerpartiet och Vänsterpartiet deltog då i drevet på sociala medier utan några som helst tveksamheter.

I Vimmerby gick Socialdemokraterna så långt att de genom David Fernhed krävde att SD under kommande kommunfullmäktige skulle redogöra för partistöd och påstådda trollkonton. När det nu framkommit att det enligt avslöjandet, är S själva som haft kopplingar till trollverksamhet då tiger samma partier. Den tidigare aggressiva tonen är som bortblåst.

SD Vimmerby, under ledning av vår gruppledare Jimmy Rödin, avfärdade då anklagelserna som falska och har alltid varit tydlig med att våra lokalföreningsavgifter används till partigemensam valfond och administrativt stöd, inte till någon form av politisk påverkan utanför lagens ramar.

Nu, 1,5 år senare, visar det sig alltså att Socialdemokraterna själva har drivit egna trollkonton, finansierade med skattemedel via AIP. Vi väljer därför att bolla tillbaka frågan till Socialdemokraterna. Det är de som kan förklara hur deras egna trollkonton har fungerat och finansierats. Vi undrar också hur Centerpartiet och Vänsterpartiet ställer sig till sina samarbetspartner nu, när det visar sig att drevet de deltog i, handlade om politisk påverkan och var baserat på hyckleri.

Detta är inte bara pinsamt, det är politiskt ohederligt. Sverige förtjänar politiker som står för sina handlingar och behandlar alla partier efter samma regler.

Sverigedemokraterna Vimmerby