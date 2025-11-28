DEBATT: Kvinnodominerade yrken måste värderas högre – nu krävs lönelyft i Kalmar län

De kvinnodominerade yrkena inom välfärden har ett avgörande samhällsuppdrag. Trots det halkar lönerna efter. Nu måste kommunerna och regionen i Kalmar län ta ansvar och satsa på rättvisa löner för fackförbundet Visions medlemmar.

Yrken så som socialpedagoger, administratörer inom skola och omsorg, tandsköterskor och medicinska sekreterare är ryggraden inom kommuner och regioner. Socialpedagoger hjälper de mest utsatta i samhället, administratörer är nyckelpersoner som får det praktiska och organisatoriska att fungera, tandsköterskor ansvarar för alla hygienregler följs, bistår tandläkare och dokumenterar och medicinska sekreterare bidrar till patientsäkerhet och vårdkvalitet genom korrekt och snabb hantering av känslig information.

Men lönerna är fortfarande för låga och löneskillnaderna jämfört mot andra yrkesgrupper, särskilt i det privata näringslivet, är orimligt stora och visar på en strukturell orättvisa.

*

Vi inom Vision vill vara tydliga: Det handlar inte om att ställa olika yrkesgrupper mot varandra. Men kvinnodominerade yrken värderas fortfarande lägre än andra yrken med likvärdigt ansvar och utbildningsnivå. Det är en strukturell fråga som måste lösas – och det kräver politisk vilja och ökade resurser. Det är ingen naturlag att lönerna för dessa grupper behöver ligga orimligt lågt. Det finns flera exempel runt om i landet där satsningar gjorts på grupperna. Det är möjligt att åtgärda och kräver politisk vilja och handlingskraft.

Nu är det dags för politikerna inom regionen och kommunerna att ge rätt förutsättningar och att gå från ord till handling. Lågavlönade kvinnodominerade yrken måste prioriteras i kommande lönerevision – och även framåt. De här yrkena måste värderas i nivå med yrkesgrupper på den privata arbetsmarknaden med motsvarande arbetsvärdering.

Den offentliga verksamheten måste kunna konkurrera med den privata om den kvalificerade arbetskraften. För välfärden och för framtiden. Det är dags att bryta den strukturella värdediskrimineringen och ge kvinnodominerade yrken den status och lön de förtjänar.

Britt Wimarsson, ordförande Vision Region Kalmar län

Mia Gunnhagen, ordförande Vision Västerviks kommunavdelning

Catharina Sabelström, ordförande Vision Oskarshamns kommunavdelning

Ove Karlsson, ordförande Vision Hultsfreds kommunavdelning

Tony Söder ordförande Vision Vimmerby kommunavdelning

Therese Franck, ordförande Vision klubb Borgholm

Dag Hansson, ordförande Mönsteråsavdelningen

Pia Ekdahl, ordförande Vision kommunavdelning Nybro

Eva Andersson och Magnus Qvant, ordförande Vision kommunavdelning Kalmar

Lena Kronberg, ordförande Emmaboda

Lena Sjögren, ordförande Mörbylånga

Camilla Persson, ordförande Vision klubb Torsås