DEBATT: Majoritet i städer vill ha minskad biltrafik – men de hörs inte i debatten

Det är dags att forma städer för människor snarare än för bilar. Då skulle mål om folkhälsa, ren luft och klimat kunna nås samtidigt som städerna blir mer attraktiva för både människor och näringsliv. Men i debatten hörs främst de som motsätter sig förändring.

Undersökningar i både Sverige och Europa visar att de flesta stadsinvånare vill minska biltrafiken till förmån för gång-, cykel- och kollektivtrafik, men att dessa inte hörs i debatten. I stället är det minoriteten som motsätter sig förändring som får stort inflytande över samhällsdebatten.

Ett exempel är från Örebro, där det har debatterats om en bussgata som anlagts på ett bilkörfält. Av 300 insändarartiklar i lokaltidningen (Nerikes Allehanda) under åren 2015–2023 var 160 negativa – men hälften av dem kom från enbart fem personer. Samtidigt visade en studie att två tredjedelar av örebroarna var positiva till att prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik framför bilen.

Ett annat exempel är från den belgiska staden Gent, där genomfartstrafik med bil genom centrala staden förbjöds 2018 samtidigt som möjligheterna att gå, cykla och åka kollektivt förbättrades. Borgmästaren som drev frågan mötte stort motstånd under förberedelserna, men efter genomförandet har många invånare som inte hördes under processen visat sin uppskattning och borgmästaren har blivit omvald tre gånger.

I en ny studie har IVL Svenska Miljöinstitutet undersökt hur 32 kommuner i Västra Götaland arbetar med parkeringsstrategier. Ingen av kommunerna har undersökt invånarnas syn på parkering, klimat och stadsutveckling. När förändringar sker är det främst kritiska åsikter som fångas upp, vilket överröstar de som är positiva.

För att fler städer ska kunna öka takten i trafik- och klimatarbetet behövs åtgärder på flera nivåer:

? Kommuner behöver undersöka invånarnas acceptans för olika förändringar i stadsmiljön så att fler blir delaktiga i beslutsprocessen.

? Regioner bör ge incitament till ambitiösa kommuner, till exempel genom extra stöd till kollektivtrafik och cykelåtgärder samt prioritera investeringsmedel i den regionala infrastrukturplanen i utbyte mot bilbegränsande åtgärder.

? Regeringen bör återinföra stadsmiljöavtalen, som möjliggör bidrag till investeringar i kollektivtrafik och cykelåtgärder.

Att minska biltrafiken och sätta människan i centrum kommer att möta protester. Nyckeln till framgång är genomtänkta lösningar och beslut som bygger på majoritetens vilja, inte på en högljudd minoritets.

Müge Apaydin-Jönsson, sakkunnig i klimat, hållbar energi och stadsutveckling, WWF

Maria Ivansson, verksamhetsledare, Klimatkommunerna

Anders Roth, mobilitetexpert, IVL Svenska Miljöinstitutet

Joanna Dickinson, mobilitetsexpert, IVL Svenska Miljöinstitutet