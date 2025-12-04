DEBATT: Låt friskvårdsbidraget omfatta alla i Kalmar län – även pensionärer

Forskning visar att stillasittande ökar risken för hjärt-kärlsjukdom och kostar samhället miljarder varje år. Vi föreslår att friskvårdsbidraget görs om så att även pensionärer, studerande och arbetssökande omfattas, skriver Hjärt-Lungfonden tillsammans med PRO, SKPF Pensionärerna och SPF Seniorerna.

De senaste 50 åren har antalet invånare i Kalmar län som är över 85 år blivit mer än tre gånger fler, visar statistik från SCB. Det beror bland annat på att färre människor insjuknar och dör i hjärt-kärlsjukdomar, vilket är en fantastisk framgång.

Men det innebär samtidigt en gigantisk demografisk utmaning. Fram till 2034 kommer antalet svenskar som är 85 år eller äldre öka med 60 procent, enligt SKR. Många äldre lever med kroniska sjukdomar som kräver vård och omsorg under lång tid. För att klara vårdbehoven måste vi inte bara leva längre – vi måste också leva friskare.

*

Glädjande nog finns sätt att förbättra hälsan, både på kort och lång sikt, till exempel genom att röra på sig. Forskningen visar att personer som rör sig regelbundet i vardagen både är friskare och lever längre. Fysisk aktivitet förebygger såväl hjärt-kärlsjukdom som flera vanliga cancerformer och kan förebygga fallolyckor samt senarelägga debuten av demens.

För samhället är det därför en god investering att främja fysisk aktivitet. I dag subventionerar staten friskvård, men bara för den som har ett jobb. Pensionärer, arbetslösa och studerande står helt utanför systemet, vilket är olyckligt. Särskilt när vi vet att fysisk aktivitet är viktig för både hälsa och livskvalitet högre upp i åldrarna.

Ett sätt vore att omvandla friskvårdsbidraget till ett avdrag i deklarationen, som ROT eller RUT. Då kan fler ha råd att betala för simhallskort, motionspass eller andra aktiviteter som förebygger sjukdom. I en Novusundersökning som Hjärt-Lungfonden låtit göra uppger tre av fyra svenskar att de vill se ett friskvårdsbidrag som omfattar alla vuxna, oavsett sysselsättning.

*

Folkhälsomyndigheten har visat att stillasittande och för lite rörelse kostade samhället över 16 miljarder kronor under 2023 för de fyra stora sjukdomsgrupperna cancer, hjärt- och kärlsjukdom, psykiatriska tillstånd och typ 2-diabetes. Frågan är inte om vi har råd att satsa på fysisk aktivitet. Frågan är om vi har råd att låta bli.

Vi uppmanar regeringen att utvärdera dagens friskvårdsbidrag och undersöka möjligheten att införa ett nytt system, som omfattar även pensionärer, studerande och arbetssökande.



Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden

Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande för SKPF Pensionärerna

Maria Larsson, förbundsordförande SPF Seniorerna

Åsa Lindestam, ordförande Pensionärernas riksorganisation, PRO