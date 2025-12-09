DEBATT: Stoppa batteribränderna i Kalmar län i vinter

Jul och nyår är högsäsong för saker som lyser och låter tack vare osynliga batterier. Om sådana batterier hamnar i hushållssoporna kan de orsaka bränder, skriver Anders Gunnarsson på miljöföretaget Ragn-Sells och vädjar om hjälp från alla invånare i Kalmar län.

När mörker och kyla ligger tungt över Kalmar län blir ljushögtiderna viktiga. Under advent, lucia, jul och nyår omger vi oss med värmande ljus som gör vintern lättare och fortsätter att skänka tröst genom det envisa januarimörkret.



Men några av prylarna som lyser upp vintern bär på en risk som många inte känner till. Det handlar om de små, svårupptäckta batterier som driver våra blinkande julgransljus och lysande tomtemössor.



Litiumjonbatterier är en smart uppfinning. De lagrar mycket energi även när de är små. Därför är de idealiska att bygga in smidigt och omärkligt. I dag finns de överallt omkring dig.



*

Baksidan är att sådana batterier kan självantända när de hanteras fel – krossas, kortsluts eller hettas upp. Precis det händer om batterierna hamnar i dina hushållssopor. Kärl, fordon och anläggningar för batteriåtervinning är byggda med tanke på brandrisken, men vanligt hushållsavfall är mindre skyddat och komprimeras för att minimera transporterna.



Konsekvensen blir allt oftare bränder på avfallsanläggningar. Det är farligt för våra medarbetare, påverkar boende i närheten och kostar samhället stora pengar.



Jul och nyår är högsäsong för prylar med inbyggda batterier; från sladdlösa ljusslingor och julkort som spelar Stilla natt, till de festliga drinkpinnarna på nyårsmiddagen. Sådana julkort är en av de största farorna, eftersom risken är stor att de i all välmening läggs i pappersåtervinningen. Snälla, gör inte det. Tänk dig själv vad som händer om ett batteri självantänder bland flera ton torr kartong!



*

När batterier sorteras rätt kan vi dessutom återvinna litium och andra viktiga råvaror, vilket sparar resurser och minskar klimatutsläpp. Felsorterade batterier är alltså inte bara en brandrisk, utan ett stort slöseri.



Att engångsprylar med inbyggda batterier fortfarande är tillåtna är svårt att motivera. I väntan på lagstiftning behöver vi agera tillsammans. Vi som arbetar med avfall gör allt vi kan för att minska riskerna, men vi behöver din hjälp.



Det viktigaste du kan göra är att tänka efter innan du kastar något. Kan det sitta ett batteri inuti? Då ska det till elektronikåtervinningen. Och handen på hjärtat: Behöver du verkligen köpa det där musikaliska julkortet?



Varje rätt sorterad pryl minskar brandrisken. Du som vill göra ännu större skillnad kan gärna tipsa släkt och vänner, men att du själv tänker efter räcker långt.



Tillsammans kan vi göra Kalmar län tryggare i jul – och få en mer brandsäker start på det nya året.



Anders Gunnarsson,

regionchef med ansvar för Kalmar län, Ragn-Sells Recycling