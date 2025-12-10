DEBATT: Nu inför vi ett språkkrav inom äldreomsorgen

Det ska vara tryggt och värdigt att bli gammal i Sverige. Våra äldre har arbetat, betalat skatt och lagt grunden för den välfärd vi har idag. Det är en självklarhet att de ska bli sedda, förstådda och bemötta med respekt när de behöver hjälp i vardagen.

Men idag ser det tyvärr inte alltid ut så. Allt fler äldre och anhöriga berättar om oro och otrygghet när personal inom äldreomsorgen inte kan tala eller förstå svenska. Det leder till missförstånd, fel i vården och en känsla av att inte bli förstådd i sitt eget land. Så ska det inte vara.

Trots att kommunerna haft möjlighet att själva reglera språkkrav har få valt att göra det. Resultatet har blivit stora skillnader över landet, där kvaliteten i äldreomsorgen i praktiken beror på var man bor.

*

Därför presenterar Sverigedemokraterna och regeringen nu ett viktigt och efterlängtat förslag på nationell nivå: ett lagstadgat språkkrav i äldreomsorgen. Reformen innebär att alla som arbetar med äldre ska ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna kommunicera tryggt och säkert, en nivå motsvarande B2 enligt den europeiska referensramen.

Våra äldre ska aldrig behöva vara integrationsverktyg. Äldreomsorgen är inte en arena för språkträning, utan en verksamhet där trygghet och värdighet måste komma först. Den som vill arbeta i svensk äldreomsorg ska självklart få möjlighet att lära sig språket men de äldres trygghet kan aldrig offras i integrationspolitikens namn. Det handlar om att värna om våra äldre och säkerställa att den omsorg de får håller hög kvalitet. Staten kommer även att ge stöd till kommunerna och förstärka Äldreomsorgslyftet med språkstödjande insatser.

*

Språket är grunden för förståelse och gemenskap. Den som inte förstår instruktioner, medicinska termer eller de äldres behov riskerar att göra misstag. Våra äldre ska inte behöva känna oro över om personalen förstår vad de säger eller om rätt medicin ges på rätt sätt.

Att kunna svenska när man tar hand om våra äldre är inte en orimlig begäran. Det är sunt förnuft och en självklarhet i ett land som vill värna sin välfärd och sina äldre. Våra äldre förtjänar att mötas av personal som de kan förstå och som förstår dem.

Sverigedemokraterna har länge drivit frågan om språkkrav inom välfärden. Nu blir den verklighet. Det är ett viktigt steg mot en tryggare och värdigare äldreomsorg i hela Sverige.

Jessica Stegrud (SD), socialpolitisk talesperson

Mattias Bäckström Johansson (SD), partisekreterare

Martin Kirchberg (SD), regionråd

Johnny Svedin (SD), riksdagsledamot