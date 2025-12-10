DEBATT: Allt mer uppenbart att regionen behöver en ny politisk ledning

För någon vecka sedan hade vi ännu ett budgetfullmäktige med Region Kalmar län. Och ännu en gång har KD tillsammans med M lagt tydliga förslag på att steg måste tas för att även vårt län ska ha en ambulanshelikopter.

Under 15 år från 2010 har vi i KD drivit på och argumenterat för denna satsning. Successivt har flera partier ställt sig tillsammans med oss i KD i detta krav.

Alla talar om jämlik hälso- och sjukvård. Men vi som bor i vår del av landet tillhör dom som saknar den trygghet som en ambulanshelikopter skulle innebära. Och vi är ett glesbygdslän med stora skogsområden och skärgård samt en lång ö. Därför blir det ohållbart att låta tiden gå och inga åtgärder.

Man kan undra hur S-C-V-styret ser på jämlik sjukvård. I Värmland och Dalarna som har vissa likheter med vårt län har man sedan många år en ambulanshelikopter. Jag har själv sett betydelsen av ambulanshelikoptern när en olycka händer i det skogrika norra Värmland.

Efter två dagars debatt och beslut i Regionfullmäktige, för ett par veckor sedan, så är det allt mer uppenbart att regionen behöver en ny politisk ledning för att denna grundläggande trygghet inom sjukvården ska bli verklighet för länets invånare.

Anders Andersson (KD) Järnforsen

Vice ordförande i Regionfullmäktige