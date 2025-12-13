DEBATT: Kalmar läns riksdagsledamöter måste hjälpa våra unga

Regeringens bostadspolitik påverkar oss alla – och missnöjet är stort. Men bara var tionde svensk anser dagens bostadspolitik är bra för våra unga. Nu måste Kalmar läns riksdagsledamöter hjälpa regeringen att lösa problemen på bostadsmarknaden, skriver Per Sangrud, hållbarhetschef på LF Fastighetsförmedling.

Trösklarna är oerhört höga för unga som vill flytta hemifrån. Sju av tio unga, 72 procent, bor i en kommun där det råder brist på bostäder för unga. Det visar en ny kartläggning som LF Fastighetsförmedling gjort, baserad på data från Boverket och SCB. Många unga har dessutom helt enkelt inte råd med sitt första egna boende och tvingas bo kvar hemma.



Nästan ingen är egentligen nöjd med hur det ser ut i dag: Endast var tionde svensk tycker att regeringens bostadspolitik är bra för landets unga, enligt en färsk opinionsundersökning.



*

Vi har i flera rapporter föreslagit sätt på hur bostadspolitiken kan utvecklas. En viktig lösning är att bidra till ökad rörlighet genom så kallade flyttkedjor. Om ett äldre par flyttar från villan till något mindre kan en barnfamilj köpa deras villa. Barnfamiljens gamla lägenhet blir då den första gemensamma bostaden för ett ungt par, som i sin tur lämnar sina ettor där två ungdomar som saknade eget boende kan flytta in.



Jag uppmanar Kalmar läns riksdagsledamöter att aktivt driva tre frågor för att skapa en mer rättvis och fungerande bostadsmarknad för våra unga:



1. Sänk flyttskatten. Med en kraftigt sänkt eller avskaffad flyttskatt kommer rörligheten på bostadsmarknaden att öka betydligt och frigöra många bostäder. Åtgärden kan finansieras genom ett minskat ränteavdrag.



2. Avskaffa det skärpta amorteringskravet. Se till att regeringen håller sitt löfte att avskaffa det skärpta amorteringskravet i vår. Kravet har slagit hårt mot unga, som ofta behöver bolån för att komma in på bostadsmarknaden.



3. Sänk trösklarna för unga. Inför ett skattegynnat bosparsystem för unga och ge möjlighet till statligt garanterade startlån vid ett bostadsköp.



*

Bostadskrisen leder till trångboddhet, missade arbets- och utbildningstillfällen samt ökad ensamhet och psykisk ohälsa. Kalmar läns riksdagspolitiker behöver hjälpa regeringen att skapa långsiktiga politiska lösningar på bostadskrisen. Det är mindre än ett år kvar till nästa val, så tiden för regeringen – och våra unga – är knapp.



Per Sangrud, hållbarhetschef, LF Fastighetsförmedling